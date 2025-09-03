Bị phạt 9 triệu đồng vì lạng lách xe máy trước đầu xe tải

Ngày 3/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt hành chính người đàn ông lạng lách, đánh võng trên đường phố.

Trước đó ngày 1/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại sự việc một người đàn ông mặc áo công nhân, nghi say xỉn, điều khiển xe máy đánh võng trước đầu xe tải, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hành vi điều khiển xe máy đánh võng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông được camera ghi lại (Ảnh: Giao thông VOV).

Qua xác minh, cảnh sát đã mời anh V.T.T. (34 tuổi, trú tại xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng) lên làm việc. Người này thừa nhận đã điều khiển xe máy đánh võng trên đường như trong clip phản ánh.

Theo công an, tại buổi làm việc, anh T. cho rằng do nông nổi, thích thể hiện và thiếu hiểu biết pháp luật nên có hành vi vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.

Cảnh sát đã mời người vi phạm giao thông lên làm việc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản xử lý hành chính người này về hành vi điều khiển xe đánh võng trên đường bộ, mức phạt 9 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.