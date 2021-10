Bến xe khách lâu đời nhất Hải Phòng sẽ chỉ còn là hoài niệm

Dân trí Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng vừa có quyết định ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô tại bến xe khách Niệm Nghĩa.

Bến xe Niệm Nghĩa là bến xe khách đầu tiên của TP Hải Phòng được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1976. Sau khi một số bến xe khách khác dừng hoạt động những năm trước thì bến xe được coi là lâu đời nhất tại thành phố này nay cũng sẽ chỉ còn là hoài niệm.

Từ 0h ngày 7/10, TP Hải Phòng sẽ chính thức ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô tại bến xe khách Niệm Nghĩa (quận Lê Chân) để thực hiện việc quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi xe TP Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bến xe Niệm Nghĩa - bến xe khách lâu đời nhất TP Hải Phòng, được khai thác từ năm 1976.

Trước đó, ngày 19/7, UBND thành phố đã có văn yêu cầu Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải trong việc sắp xếp, điều chuyển hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định tại Bến xe Niệm Nghĩa đảm bảo hoàn thành trong quý III năm nay; khẩn trương chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

UBND thành phố cũng giao Công an thành phố cùng các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác sắp xếp, điều chuyển đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; giao các ngành chức năng thành phố hướng dẫn Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng chuyển đổi công năng sử dụng Bến xe Niệm Nghĩa theo đúng Nghị quyết số 30/NQ-HĐND HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND TP Hải Phòng.

Theo TP Hải Phòng, việc thực hiện sắp xếp, điều chuyển hoạt động các tuyến vận tải khách tại Bến xe Niệm Nghĩa đến các bến xe khách khác trên địa bàn thành phố sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng cho biết, bến xe Niệm Nghĩa hiện có 38 tuyến vận tải cố định đang hoạt động, trong đó có 36 tuyến liên tỉnh và 2 tuyến nội tỉnh; số doanh nghiệp vận tải đang khai thác hoạt động là 43 đơn vị (trong đó, Hải Phòng có 16 doanh nghiệp); tổng số phương tiện đăng ký khai thác tại Bến là 189 xe.

An Nhiên