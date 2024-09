Bể xả Cống Bún nứt tường, Bắc Giang huy động 500 người khẩn trương xử lý

Tối 12/9, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết do ảnh hưởng của mưa bão, khu vực bể xả Trạm bơm Cống Bún (TP Bắc Giang) bị nứt tường, nguy cơ mất an toàn. Đây là công trình quan trọng, ảnh hưởng đến an toàn đê sông Thương nếu sự cố không được khắc phục kịp thời.

Ngay trong tối cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cùng cấp phó - ông Lê Ô Pích - đã trực tiếp chỉ đạo việc khắc phục sự cố.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường (Ảnh: UBND Bắc Giang).

Có mặt tại hiện trường, ông Dương cho biết khu vực bể xả Trạm bơm Cống Bún thông trực tiếp với sông Thương, nếu bể xả vỡ coi như vỡ đê.

Do đó, tỉnh Bắc Giang đã điều động khoảng 500 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ của TP Bắc Giang, ngành nông nghiệp và người dân tập trung xử lý sự cố.

Nhà chức trách cho biết, những nhiệm vụ cần xử lý gồm: Kè, gia cố, đắp bờ bao, giằng bằng thép để chống đỡ tường bao không cho bị sập; cho thợ lặn khép cánh cống; chuẩn bị phương án xấu nhất là không thể khắc phục được sự cố.

Hiện tại, 3/6 cánh cống ngoài sông đã được ép và lực lượng chức năng sẽ dùng áp lực nước sông Thương tác động để khép cánh cống.