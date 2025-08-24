Bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong

Thông tin ban đầu, nạn nhân là cháu Bảo Trâm (4 tuổi, trú tại xã Nga My, tỉnh Nghệ An). Chiều 23/8, trong lúc chơi gần nhà, cháu Trâm bất ngờ bị một con trâu húc gây thương tích nặng.

Người thân đã nhanh chóng đưa cháu bé xuống Bệnh viện Nhi Nghệ An cấp cứu.

Con trâu húc cháu Trâm tử vong (Ảnh: Lô Dương).

Do vết thương nghiêm trọng, cháu T. đã tử vong vào khoảng 2h ngày 24/8.

Trao đổi với phóng viên, ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My, cho biết chiều 23/8, trong lúc đi chơi trên đường, khi đi ngang qua con trâu hàng xóm được buộc bên vệ đường, cháu bé bất ngờ bị húc.

''Sau đó cháu được đưa xuống bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chính quyền xã đã cử đoàn đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình”, ông Kha nói.

Được biết, cháu Bảo Trâm sống cùng ông bà ngoại vì mẹ phải đi làm ăn xa, gửi tiền về nuôi con và phụ giúp cha mẹ già. Bà ngoại tuổi đã cao, hoàn cảnh khó khăn. Xót xa cho hoàn cảnh của cháu, người dân đã kêu gọi, quyên góp tiền hỗ trợ gia đình phần nào vượt qua đau thương.