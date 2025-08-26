Bé gái 3 tuổi nghi mất tích trên sông khi để lại con heo nhựa

Sáng 26/8, lãnh đạo UBND xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng xác nhận lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cháu bé 3 tuổi nghi mất tích ở khu vực gần sông Yên.

Theo một nguồn tin của phóng viên, khoảng 17h30 ngày 25/8, cháu T.A.N. (3 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng, về quê ngoại tại xã Hòa Vang chơi.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương xuyên đêm tìm kiếm cháu bé 3 tuổi mất tích (Ảnh: A Núi).

Trong lúc chơi gần sông Yên, cháu bé bất ngờ mất tích. Người nhà sau đó phát hiện một con heo nhựa cháu bé hay cầm theo chơi, trôi trên sông. Nghi cháu bé rơi xuống sông nên gia đình báo sự việc đến lực lượng chức năng.

Ngay trong tối 25/8, lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm quanh khu vực sông.

Đến 8h ngày 26/8, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Yên, đồng thời rà soát khu vực lân cận tìm tung tích cháu bé.