Bé gái 13 tuổi rơi lầu chung cư xuống đất tử vong

Dân trí Nghe tiếng động mạnh dưới sân chung cư, người dân chạy đến kiểm tra và phát hiện bé gái đã tử vong.

Ngày 3/1, Công an TP Thủ Đức đang điều tra nguyên nhân vụ bé gái 13 tuổi rơi lầu tử vong tại một chung cư ở phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM.

Thông tin ban đầu, tối ngày 2/1, người dân nghe tiếng động mạnh dưới sân chung cư P.H. nên chạy đến tìm hiểu và phát hiện một bé gái nằm bất động.

Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong nên người dân hốt hoảng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường An Phú phối hợp với Công an TP Thủ Đức nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là em Đ.T.M.V. (13 tuổi), sinh sống cùng với mẹ tại căn hộ ở tầng 28. Thời điểm xảy ra vụ việc, người mẹ đi ra ngoài tập thể dục.

Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Hoàng Thuận