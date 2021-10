Bắt 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Dân trí Công an huyện Thạch An (Cao Bằng) vừa phát hiện và bắt giữ 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện.

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (Ảnh: Lê Nam).

Trước đó vào khoảng 1h30 ngày 29/10/2021, Đội tuần tra kiểm soát - Công an huyện Thạch An đang làm nhiệm vụ tại địa phận xã Lê Lai, thì phát hiện N.H.K. (sinh năm 1989, trú tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển ô tô bán tải biển kiểm soát 12C 103.51. Qua kiểm tra trên xe có 4 người Trung Quốc, trong đó có 3 nam và một nữ, không có giấy tờ hợp pháp, nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện Thạch An.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh Covid -19 với 4 người Trung Quốc, và tiến hành các thủ tục gọi hỏi, lấy lời khai các đối tượng.

Qua khai thác ban đầu, những người này khai nhận đến từ Tịnh Tây (Trung Quốc) vào Việt Nam để tìm kiếm việc làm. Hiện nay lực lượng công an huyện đã lập biên bản và đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

Văn Yên