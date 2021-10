Liên tiếp phát hiện nhiều người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Dân trí Chỉ trong 2 ngày, lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng (Nghệ An) liên tiếp phát hiện và bắt giữ 6 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An cho biết, ngày 3/10, tại khu vực đường mòn trên vành đai biên giới thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, lực lượng tuần tra chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 4, số 5 Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) chủ trì phối hợp với Công an xã Nậm Cắn phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Nhiều người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam (Ảnh: CTV).

Các đối tượng gồm: Vi Văn Chiến (SN 1979) và Lý Văn Vinh (SN 1980), đều trú xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Võ Văn Năm, (SN 1972), Nguyễn Hồng Tám (SN 1979), cùng trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Qua xác minh, nhóm người trên sang Lào để làm ăn nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Lào đang phức tạp, công việc không ổn định nên cả 4 đối tượng thuê xe chở đến khu vực bản Đỉn Đăm, cụm bản Noọng Hét Tạy, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Tại đây, nhóm người này liên hệ một người dân bản địa (không rõ tên tuổi, địa chỉ) để tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Khi đi đến đoạn đường mòn qua biên giới thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan chức năng đưa nhóm người nhập cảnh trái phép đi cách ly phòng dịch (Ảnh: CTV).

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã tiến hành các biện pháp phòng dịch, đồng thời ra quyết định xử phạt 4 đối tượng theo quy định.

Trước đó, vào 14h ngày 2/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cũng phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới tại khu vực cầu bản Tiền Tiêu (thuộc xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn). Hai đối tượng gồm: Nguyễn Duy Hiếu (SN 1989, trú tại TP Vinh) và Vương Văn Hoàng (SN 1989, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Các đối tượng này sang Lào làm ăn nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp, công việc không ổn định nên đã nhờ người quen đưa đến khu vực biên giới để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Nguyễn Tú