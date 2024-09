Bão Yagi khiến 14 người tử vong, 220 người bị thương, 7.390 nhà hư hỏng

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết đến 14h ngày 8/9, bão Yagi đã khiến 14 người tử vong (Quảng Ninh 4, Hải Phòng 2, Hải Dương 1, Hà Nội 1, Hòa Bình 4, Yên Bái 1, Lạng Sơn 1); 1 người mất tích do lũ cuốn (Bắc Giang); 220 người bị thương.

Ngoài ra Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng.

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 7.394 nhà ở bị hư hỏng; 5 đoạn đường dây 500kV, 31 đường dây 220kV, 97 đường dây 110kV bị sự cố và nhiều cột điện hạ thế bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội,…

Về nông nghiệp 97.735ha lúa bị ngập úng, thiệt hại tập trung tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Bắc Giang, Yên Bái; 11.746ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (tập trung tại Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình,...

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đánh giá, bên cạnh những kết quả nổi bật trong công tác triển khai ứng phó với bão, thiệt hại do bão gây ra vẫn còn rất lớn, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Người dân Quảng Ninh khẩn trương khắc phục sau bão Yagi (Ảnh: Nam Anh).

Trong đó có việc một số chủ tàu và các thuyền viên chưa tuân thủ hướng dẫn, kêu gọi của chính quyền và cơ quan chức năng phải lên bờ khi bão đổ bộ, dẫn đến bị mất tích, không liên lạc được khi neo tàu bị đứt, trôi dạt.

Mặc dù chính quyền khuyến cáo người dân không lưu thông trên đường khi bão đổ bộ nhưng vẫn có tình trạng người dân lưu thông dẫn đến thiệt hại đáng tiếc do cây đổ.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng mưa bão số 3 tại tỉnh Yên Bái đã có mưa rất to, tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 100 đến 250mm, đặc biệt có nơi trên 400mm (huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn).

Mực nước sông Ngòi Thia, Ngòi Hút dao động trên mức báo động (BĐ) 2; sông Thao tại Yên Bái trên BĐ1 0,66m.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 nên từ đêm 8/9 đến ngày 11/9 ở khu vực Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có những điểm trên 400mm.

Trên các sông ở Yên Bái xuất hiện lũ, đỉnh lũ các sông nhỏ như sông Ngòi Thia, Ngòi Hút lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Thao tại Yên Bái lên trên BĐ3, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị đặc biệt tại các huyện: Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái).

Do độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh đang ở mức bão hòa, lũ quét, sạt lở đất đang được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong 24 giờ tới.