Bão Nongfa di chuyển nhanh, đổ bộ khi diễn ra các hoạt động của Đại lễ 2/9

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 153 của Thủ tướng về việc tập trung ứng phó bão số 6, có tên quốc tế là Nongfa.

Bão Nongfa di chuyển nhanh (tốc độ khoảng 20-25 km/giờ) về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung Bộ nước ta.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối 30/8, bão Nongfa sẽ đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, đây là những khu vực đã chịu tác động bão, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5.

Đường phố Nghệ An sáng 26/8 nhiều điểm tan hoang sau bão Kajiki (Ảnh: Hữu Khoa).

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến thành phố Huế có mưa to đến rất to; nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

"Đây là cơn bão di chuyển nhanh, đổ bộ vào thời gian nghỉ cuối tuần và đang diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9", nội dung công điện nêu rõ.

Để chủ động ứng phó bão Nongfa và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương chịu ảnh hưởng tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến bão, mưa lũ, để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó.

Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão.

Cùng với đó, các địa phương cần chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

"Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp", Thủ tướng quán triệt.

Việc vận hành chủ động, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi và bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra, cũng được lãnh đạo Chính phủ lưu ý.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của bão, mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó; chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện; đảm bảo an toàn hệ thống điện, có biện pháp chủ động ứng phó sự cố tại các vùng dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở đất; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Dự báo đường đi của bão số 6 (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Thủ tướng cũng giao Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia được giao phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình.

Đơn vị cũng cần sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão, mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý cần đảm bảo liên lạc thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là thông tin liên lạc đến các thôn, bản, cụm dân cư có nguy cơ cao bị chia cắt do thiên tai.