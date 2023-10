Bão Koinu tan trên biển, miền Trung mưa liên tục 10 ngày

Tối 9/10, các mô hình dự báo của Hong Kong và Nhật Bản cho biết bão Koinu (bão số 4) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Lúc 19h, vùng gần tâm bão duy trì sức gió mạnh nhất 55km/h, tương đương cấp 7, giật cấp 9.

Hình thái này sau đó di chuyển theo hướng tây nam và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Như vậy, bão Koinu đã giảm 5 cấp chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, nguyên nhân chủ yếu là tác động của không khí lạnh.

Tối 9/10, bão Koinu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vượt qua đảo Hải Nam để tiến sâu vào vịnh Bắc Bộ như dự báo ban đầu (Ảnh: JMA).

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 9/10 đến ngày 20/10, khu vực Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn gồm dải hội tụ nhiệt đới và các đợt không khí lạnh thường xuyên được tăng cường, bổ sung.

Cụ thể, đêm 9-10/10, mưa lớn khả năng xuất hiện từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với lượng phổ biến 40-80mm.

Đêm 10-13/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng khi lượng mưa lên tới 100-300mm. Một số nơi có thể mưa cường suất lớn 50-150mm/24 giờ.

Sau giai đoạn này, cơ quan khí tượng cảnh báo diễn biến mưa lớn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp trong các ngày 14-20/10. Tình trạng mưa phụ thuộc vào cường độ của không khí lạnh và vị trí của dải hội tụ nhiệt đới.

Trước diễn biến trên, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng gây lũ. Đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn, gây ra nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi.

Miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng sớm trong những ngày tới với nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C (Ảnh: Mạnh Quân).

Về đợt không khí lạnh tăng cường trong đêm nay (9/10), cơ quan khí tượng cho biết trong những giờ tới, hình thái này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Trong đợt này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, trời lạnh về đêm và sáng. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C, trời chuyển rét.

Trên biển, từ gần sáng 10/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 2-3m, biển động.

Giai đoạn một tháng tới, miền Bắc sẽ liên tục đón các đợt không khí lạnh gia tăng dần cả về tần suất và cường độ. Mức nhiệt ban đêm thường xuyên duy trì ở ngưỡng thấp dưới 25 độ C, trong khi ban ngày có nắng hanh với nhiệt độ tăng cao lên mức 29-31 độ C.