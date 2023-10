Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 9/10, một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống nước ta và chuẩn bị ảnh hưởng đến miền Bắc.

Từ đêm 9/10, hình thái trên tác động đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Ngày 10/10, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Riêng vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, có nơi dưới 16 độ C, thời tiết chuyển rét.

Tại Hà Nội, nền nhiệt trong những ngày tới duy trì ở ngưỡng thấp nhất kể từ đầu mùa, dao động 24-28 độ C. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng hanh.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục giảm mưa trong hôm nay (ngày 9/10), ngày nắng. Từ đêm 10/10 đến hết ngày 12/10, mưa gia tăng trở lại ở hai khu vực trên, tập trung về chiều và tối.

Không khí lạnh tràn xuống khả năng chi phối hoạt động của bão Koinu trên Biển Đông, khiến hình thái này suy yếu nhanh trong ngày 9/10 (Ảnh: NCHMF).

Trên biển, cơn bão Koinu (bão số 4) được dự báo tiếp tục suy yếu trong hôm nay. Rạng sáng 9/10, tâm bão cách Hong Kong khoảng 110km về phía nam tây nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.

Ngày và đêm nay, hình thái trên đổi hướng di chuyển theo tây tây nam, tăng tốc lên 10km/h. Rạng sáng 10/10, tâm bão trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió chỉ còn ở cấp 8, giật cấp 10.

Như vậy chỉ trong vòng 24 giờ tới, bão có thể suy yếu đi 3 cấp. Nguyên nhân một phần là ma sát với đất liền và không khí lạnh tràn xuống chi phối khiến bão nhanh chóng giảm cấp.

Sau thời điểm trên, bão tiếp tục tiến sâu vào khu vực phía tây nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc) rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hiện, mô hình dự báo của Nhật Bản nhận định chiều tối nay (9/10), ngay khi tiến vào vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão Koinu có thể suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.

Trong khi đó, mô hình của Hong Kong lại cho rằng sau khi vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào ngày 10/10, hình thái trên có thể duy trì sức gió mạnh nhất cấp 8 và tiếp tục tiến sâu vào vùng biển khu vực Trung Trung Bộ nước ta.

Cơ quan này dự báo ngày 11/10, bão mới có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đồng thời, hoàn lưu sau bão nguy cơ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Trung Bộ.

Trong 24 đến 36 giờ tới, vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-11, giật cấp 14. Sóng cao 2-4m, có nơi cao 4-6m, biển động dữ dội.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng ngày 10/10 vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 2-3m, biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.