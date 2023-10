Bão Koinu đổi hướng, miền Bắc mưa dông và chuyển mát

Ngày 7/10, thời tiết miền Bắc xuất hiện mưa dông và giảm nhiệt sau chuỗi ngày oi nóng. Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 30-31 độ C, giảm khoảng 4 độ C so với một ngày trước.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong hôm nay, lượng mưa tại nhiều nơi dao động 20-50mm. Một số nơi ở vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa lớn trên 100m, gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, thấp và sạt lở.

Chiều và đêm 7/10, vùng mưa lan rộng ra khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cùng với lượng như trên. Do mưa xảy ra sau chuỗi ngày oi nóng, người dân đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyên nhân của đợt mưa này xảy ra do khu vực chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa kết hợp hội tụ gió trên cao. Tại miền Bắc, nền nhiệt giảm nhẹ nhưng thời tiết chỉ có thể chuyển mát, một số thời điểm trong ngày vẫn oi nóng do khu vực chưa đón không khí lạnh.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa, chuyển nắng vào ban ngày. Nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 31-34 độ C. Mưa dông có thể xuất hiện vào chiều và tối nhưng với lượng rải rác.

Bão Koinu đổi hướng di chuyển theo tây tây nam, hướng vào khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc (Ảnh: VNDMS).

Trên biển, cơn bão Koinu (bão số 4) duy trì sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15 trong những giờ qua. Bão có dấu hiệu suy yếu nhẹ và đang dịch chuyển để đi theo hướng tây tây nam với vận tốc 5-10km/h.

Tối 7/10, khi tâm bão cách Hong Kong khoảng 130km về phía nam, sức gió tiếp tục giảm xuống còn cấp 11-12, giật cấp 15.

Sau thời điểm trên, bão giữ hướng đi và cường độ nhưng suy yếu rất nhanh do chịu ma sát với đất liền Trung Quốc. Tối 8/10, hình thái này cách Hong Kong khoảng 210km về phía tây nam với sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 12.

Sau đó, bão đi vào vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do đó, hình thái này không có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết đất liền nước ta.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của bão, trong hôm nay (ngày 7/10), vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16.

Sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão có sóng 6-8m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.