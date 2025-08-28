Ban Quản lý dự án xin lỗi người dân vụ hàng loạt ngôi mộ bị cắm cọc gỗ

Ngày 28/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế đã có thông tin liên quan vụ việc hàng loạt ngôi mộ phía sau chùa Thiên Mụ, phường Kim Long, bị cắm cọc gỗ phản cảm, gây bức xúc dư luận.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế, đơn vị này được giao làm chủ đầu tư thực hiện công tác kiểm kê, đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2), trong đó có khu vực chùa Thiên Mụ.

Hàng loạt ngôi mộ bị cắm cọc gỗ có ghi chữ số gây phản cảm (Ảnh: Vi Thảo).

Ngày 21/8, đơn vị chủ đầu tư đã ban hành thông báo về việc đăng ký, kê khai mồ mả tại khu vực chùa Thiên Mụ và đã được niêm yết công khai tại UBND phường Kim Long. Thời gian kê khai từ thời điểm thông báo đến hết ngày 29/8.

Chủ đầu đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cắm thẻ để thống kê số lượng mồ mả bị ảnh hưởng trong khu vực dự án. Qua rà soát thực tế, tổng số mồ mả bị ảnh hưởng là hơn 750 mộ.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm kê, lực lượng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế đã cắm thẻ mộ chưa phù hợp với văn hóa Huế, khiến dư luận bức xúc.

Sau khi báo chí phản ánh, trong chiều 27/8, đơn vị đã rà soát, khắc phục tất cả các trường hợp có vị trí cắm thẻ mộ chưa phù hợp.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế, mộ chí là nơi linh thiêng, gắn liền với tín ngưỡng và tâm linh của người dân Huế. Do đó, đơn vị này thành thật xin lỗi người dân vì sự sơ suất và thiếu nhạy cảm khi để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế cũng đã tổ chức họp rà soát, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ liên quan. Ban này cũng như rút kinh nghiệm, cam kết sẽ thận trọng, không để sự việc đáng tiếc tái diễn.

Toàn bộ khu nghĩa trang và dân cư nằm trong phạm vi khu vực 1, di tích chùa Thiên Mụ sẽ phải di dời (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó, Dân trí đã phản ánh, để kiểm kê, giải phóng mặt bằng khu vực di tích, cơ quan chức năng thành phố Huế đã dùng cọc gỗ có ghi số thứ tự đóng lên hàng loạt nấm mộ phía sau chùa Thiên Mụ, khiến dư luận xôn xao.

Ông Đồng Sỹ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long, thành phố Huế, cho rằng đây là cách làm thiếu trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ cắm cọc, kiểm kê tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích chùa Thiên Mụ.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Triết học Thái Kim Lan (trú phường Kim Long), mộ chí là nơi linh thiêng, được người dân Việt Nam xem trọng, thờ cúng từ bao đời nay. Việc cắm cọc trên mộ là không nên, bất kể vì mục đích gì.