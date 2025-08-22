Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là “điểm hội tụ” của hàng hóa

Ngày 22/8, tại thành phố Huế diễn ra Diễn đàn Logistics vùng lần VI, với chủ đề Logistics xuyên biên giới - Sức bật tăng trưởng vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Theo ban tổ chức, sự kiện được kỳ vọng mang đến những đột phá trong tư duy phát triển logistics vùng, tạo nền tảng chiến lược cho giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: Vi Thảo).

Diễn đàn là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược đưa Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung trở thành trung tâm logistics cấp quốc gia, tạo sức bật mạnh mẽ cho kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đánh giá khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung sở hữu vị trí địa lý đặc biệt hiếm nơi nào có được. Đây là đoạn kết nối giữa hai cực tăng trưởng lớn nhất của đất nước, gồm miền Bắc và miền Nam, thông qua hệ thống quốc lộ, đường sắt, đường biển cũng như đường hàng không.

Đồng thời, khu vực này cũng là cầu nối quan trọng trong giao lưu kinh tế quốc tế, điểm trung chuyển hàng hóa với các tỉnh Tây Nguyên và là cửa ngõ ra biển thuận tiện nhất đối với các địa phương thuộc vùng Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, Đông Bắc Campuchia thông qua hành lang kinh tế Đông - Tây.

Theo ông Tân, chính vị trí đặc biệt nói trên đã khiến Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung trở thành “điểm hội tụ” của hàng hóa từ nguyên liệu, nông sản, khoáng sản đến hàng công nghiệp chế biến, chế tạo,… không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn xuất nhập khẩu sang các nền kinh tế láng giềng và xa hơn nữa.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết sắp tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến 2050, trong đó Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có một vị trí quan trọng trong phát triển hệ thống logistics quốc gia.

Một góc cảng nước sâu Chân Mây, tại thành phố Huế (Nguồn: Cảng Chân Mây).

Ông Tân đánh giá, dù có tiềm năng rất lớn, logistics khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung hiện chưa phát triển xứng tầm. Cơ chế chính sách đặc thù để thu hút đầu tư hạ tầng loại hình dịch vụ này ở quy mô lớn vẫn còn hạn chế. Do đó, để phát huy tiềm năng, vùng cần một hệ sinh thái logistics hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Tại diễn đàn, các chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng phân tích những điểm nghẽn về hạ tầng, thể chế và vận hành, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. Các đại biểu và chuyên gia cũng bàn thảo phương hướng thúc đẩy logistics xuyên biên giới, khai mở các hành lang vận tải thế hệ mới.