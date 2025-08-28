Bác thông tin công an không giúp người dân trong mưa lũ

Ngày 28/8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc lực lượng công an từ chối hỗ trợ người dân vùng ngập lụt tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Clip gây xôn xao dư luận tối 27/8 đã được xác định là không phản ánh đúng sự thật.

Trước đó, một clip được cho là của người dân phường Hàm Rồng ghi lại, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nội dung clip cho thấy lực lượng công an đang thu hồi phương tiện, trong khi một số người dân lên tiếng cho rằng họ bị từ chối hỗ trợ, buộc phải lội nước xiết để về nhà.

Công an và cấp ủy chính quyền phường Hàm Rồng hỗ trợ nhu yếu phẩm tới hộ dân bị ảnh hưởng ngập lụt (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tuy nhiên, qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã khẳng định thông tin này là sai lệch. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong hai ngày 26 và 27/8, do mực nước sông Mã dâng cao, toàn bộ 7 phố ngoại đê (từ phố 4 đến phố 10) thuộc phường Hàm Rồng đã bị ngập sâu.

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương cùng Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện, bao gồm cả xuồng máy, để cung ứng nhu yếu phẩm và di dời toàn bộ người dân từ vùng ngập sâu, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, vào khu vực nội đê an toàn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa là một trong những đơn vị chủ lực tham gia công tác hỗ trợ nhân dân ứng phó bão lũ.

Khoảng 18h ngày 27/8, khi nhận thấy mực nước có dấu hiệu rút, một số người dân thuộc diện di dời tại các phố 8, 9, 10 của phường Hàm Rồng đã yêu cầu lực lượng chức năng điều động phương tiện để quay trở về nhà.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa dùng xuồng máy hỗ trợ người dân trong vùng ngập lụt (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tuy nhiên, do trời đã tối, dự báo thời tiết vẫn còn mưa và nước vẫn đang chảy xiết trong khu vực ngập, lực lượng chức năng đã giải thích và từ chối yêu cầu này. Quyết định được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho người dân.

Clip gây hiểu lầm đã được gỡ bỏ khỏi mạng xã hội chỉ sau vài giờ đăng tải. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc của clip để xử lý theo quy định của pháp luật.