Bác thông tin chủ tịch phường bị bắt, thu giữ hàng chục tỷ đồng và sổ đỏ

Ngày 26/8, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ tài khoản mạng xã hội TikTok đăng tải thông tin bịa đặt, chưa được kiểm chứng.

Trước đó, tài khoản TikTok có tên Pháp luật & Cuộc sống đăng tải hình ảnh kèm nội dung: ngày 25/8, cơ quan chức năng bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Văn Trung, một chủ tịch phường thuộc thành phố Huế về hành vi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và nhận hối lộ.

Thông tin một chủ tịch phường ở Huế bị bắt giữ vì lợi dụng chức vụ, nhận hối lộ là sai sự thật (Ảnh: Chụp lại màn hình điện thoại).

Tài khoản này còn bịa đặt, cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc, nhà riêng của vị cán bộ, qua đó thu giữ nhiều hồ sơ khống, 85 tỷ đồng tiền mặt cùng 95 cây vàng và 52 sổ đỏ đứng tên người thân trong gia đình.

Nội dung đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt xem, lượt thích và bình luận, gây hoang mang dư luận.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khẳng định đây là tin giả, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đội ngũ cán bộ và thành phố này.

Qua kiểm tra lịch sử, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế không tìm thấy số điện thoại, địa chỉ để liên lạc của tài khoản TikTok nói trên.

Các nội dung được đăng tải trên tài khoản đều có cùng mô típ là sử dụng các hình ảnh, clip từ các cơ quan hành pháp, lồng ghép nội dung bắt giữ lãnh đạo, cán bộ địa phương vì các hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tham nhũng,...

Theo danh sách chủ tịch UBND 40 xã, phường thuộc thành phố Huế được công khai, hiện không có người nào tên là Trần Văn Trung.