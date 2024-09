Bắc Bộ có mưa vài nơi, miền Trung mưa rào rải rác

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết lũ trên sông Bưởi, sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) và sông Hoàng Long (Ninh Bình) đang xuống.

Dự báo trong những giờ tới lũ trên sông Bưởi tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2. Đáng lưu ý, mực nước hạ lưu sông Mã, sông Hoàng Long và sông Cả xuống dưới mức báo động 1.

Song tình trạng ngập lụt tại các huyện Thạch Thành, Quan Hóa, Thọ Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa, Thường Xuân, Mường Lát, Cẩm Thủy, Như Xuân tiếp tục kéo dài 1-2 ngày tới, sau giảm dần. Vùng núi tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 25/9, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Thanh Hóa ngập sâu trong biển nước (Ảnh: Thanh Tùng).

Dự báo thời tiết ngày 25/9 các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Tây Nguyên: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.