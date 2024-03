Bà bán trứng ở Hà Nội phát hoảng khi "bị ném 1,2 tỷ đồng vào ô tô"

Sáng 14/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ngô Quang Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đồng (huyện Mê Linh) cho biết, sự việc hy hữu kể trên xảy ra vào khoảng 10h ngày 13/3, tại khu vực cổng chợ Văn Lôi.

Theo ông Minh, vào thời gian trên, có 2 vợ chồng người Vĩnh Phúc đi ô tô giao trứng tại chợ Văn Lôi. Sau khi giao hàng, bà bán trứng quay trở lại ô tô đỗ gần cổng chợ thì hoảng hốt phát hiện trong xe có một túi bóng đựng rất nhiều tiền.

Câu chuyện hy hữu được chia sẻ một cách hài hước trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi phát hiện bịch tiền lạ, người phụ nữ vội trình báo công an và hô hào người dân tới chứng kiến sự việc.

"Sau khi nhận tin báo, công an xã phối hợp với Công an huyện Mê Linh xuống hiện trường để làm rõ. Theo đó, số tiền này không phải do đối tượng xấu trộm cắp rồi bỏ vào ô tô của vợ chồng người giao trứng, mà do một người đàn ông bỏ nhầm tiền vào xe", ông Minh thông tin.

Túi tiền lạ xuất hiện trong ô tô của người bán trứng (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Tam Đồng, qua báo cáo của cơ quan công an, số tiền mà người đàn ông bỏ nhầm vào ô tô của hai vợ chồng người giao trứng là 1,2 tỷ đồng. Đây là số tiền người đàn ông vừa bán đất xong.

"Người đàn ông bỏ nhầm tiền vào ô tô là người sống tại thôn Văn Lôi của xã. Hoàn cảnh gia đình anh cũng khá neo đơn, vợ anh đã mất, một mình anh nuôi con. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu xem lý do vì sao anh này lại bỏ nhầm tiền vào xe người khác", ông Ngô Quang Minh nói thêm.

Thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc hy hữu này, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán, cho rằng người "ném tiền tỷ vào xe bà bán trứng" là con dâu một gia đình gần đó trộm tiền bán đất của bố mẹ chồng.

Tuy nhiên Bí thư Đảng ủy xã Tam Đồng khẳng định đây là thông tin thất thiệt, không chính xác. Đây chỉ đơn thuần là việc bỏ nhầm tiền vào xe người khác.