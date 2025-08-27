Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông: Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới

Chiều 27/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp có công điện đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ ngành liên quan tổ chức ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Sáng cùng ngày, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, theo công điện.

Hồi 10h, tâm áp thấp nhiệt đới ở 17,7 độ Vĩ Bắc, 119,0 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h, sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi và tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

“Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ 15,0-18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo)”, công điện nêu rõ.

Các địa phương được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.