Áp thấp nhiệt đới có thể hình thành trên Biển Đông trong 24 giờ tới

Chiều 5/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp (sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới), từ ngày 6/9, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Cơ quan khí tượng nhận định chiều và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm/3 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.