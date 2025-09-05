Lễ khai giảng ngắn gọn ở ngôi trường bị tốc mái do bão Kajiki

Sáng 5/9, trong không khí cả nước chào đón năm học mới 2025-2026, giáo viên, học trò Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lễ khai giảng.

Hơn 540 học sinh của 14 lớp và 30 cán bộ, nhân viên, giáo viên tập trung dưới sân trường từ sớm, bên cạnh là dãy nhà bị tốc mái.

Buổi lễ khai giảng diễn ra giữa sân trường, cạnh bên là dãy nhà tốc mái (Ảnh: Nguyễn Hữu).

Phần lễ diễn ra ngắn gọn, không có các tiết mục văn nghệ. Sau đó, nhà trường kết nối trực tuyến cùng lễ khai giảng toàn quốc để các em cùng tham dự.

Trường THCS Sơn Lộc là một trong hơn 200 trường học ở Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề khi cơn bão Kajki (bão số 5) quét qua hôm 25/8.

Cơn bão này đã khiến dãy nhà 13 phòng học, phòng thư viện bị tốc mái, nhiều sách vở, thiết bị dạy học, máy tính của Trường THCS Sơn Lộc hư hỏng.

Đến ngày khai giảng, Trường THCS Sơn Lộc vẫn chưa kịp khắc phục xong vì bị cơn bão tàn phá nặng nề (Ảnh: Nguyễn Hữu).

Khung cảnh ngổn ngang, vết tích của sự tàn phá do cơn bão mạnh vẫn còn đó. Tại nhiều vị trí, nhà trường, lực lượng chức năng phải căng dây, cắm biển cảnh báo để các em không qua lại, vui chơi tại nơi nguy hiểm.

Thầy Hoàng Thế Anh, Hiệu trưởng THCS Sơn Lộc, cho biết sau bão, nhà trường đã được chính quyền, lực lượng chức năng, đoàn thanh niên, bộ đội hỗ trợ công tác khắc phục.

Thầy cô Trường THCS Sơn Lộc trước ngày khai giảng đã đến trường dọn dẹp, phơi sách vở bị ướt cho học trò (Ảnh: Hoài Anh).

Song đến ngày khai giảng, khuôn viên trường vẫn còn ngổn ngang vì cơ sở vật chất thiệt hại quá nặng nề. Dãy nhà 13 phòng học vẫn chưa kịp sửa chữa, lợp mái lại.

Thầy Anh cũng cho biết việc chưa hoàn thành sửa chữa khiến nhà trường đang bị thiếu phòng học. Ông bày tỏ mong muốn chính quyền sớm có phương án hỗ trợ nhà trường sửa chữa hoặc xây mới lại số phòng học hư hỏng.