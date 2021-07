Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rất to

Dân trí Từ chiều nay (7/7) đến hết ngày 8/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt...

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 7/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 100 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h ngày 7/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 4h ngày 8/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 7.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 17,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của sóng lớn, gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16h ngày 8/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 103,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) và Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Ở vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Gió mạnh trên đất liền: Trong chiều tối và đêm nay (7/7), trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật mạnh cấp 6-7.

Cảnh báo mưa lớn: Từ chiều nay (7/7) đến hết ngày 8/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt (khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An).

Nguyễn Dương