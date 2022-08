Ảnh hưởng bão số 2, Hải Phòng bắt đầu mưa, Quảng Ninh dừng nhiều cuộc họp

Chiều tối nay (10/8), nội thành hải Phòng đã bắt đầu có mưa (Ảnh: An Nhiên).

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng của cơn Bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, ven biển, đảo và ven sông từ 18h ngày 10/8.

Tại Đồ Sơn, các khu vực nguy hiểm đã được lập rào chắn (Ảnh: CTV).

Chiều cùng ngày (10/8), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cùng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đi kiểm tra công tác ứng phó với Bão số 2 tại một số khu vực trọng yếu của quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Người dân Đồ Sơn hối hả trở về nhà (Ảnh: CTV).

Theo Thứ trưởng, thời điểm này, mưa bắt đầu lớn; dự báo trong đêm nay, ngày mai và cả ngày kia, mưa sẽ rất to, vì thế địa phương cần tiếp tục tiêu nước đệm, đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp; đồng thời có giải pháp phòng chống ngập úng cho các khu đô thị, khu công nghiệp và các khu dân cư. Đặc biệt, trong các khu neo đậu tàu thuyền phải tính toán để tránh va đập khi có hiện tượng gió bất thường xảy ra.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số 2 tại Khu du lịch Đồ Sơn (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố).

Tại Quảng Ninh, chiều nay đảo Cô Tô bắt đầu xuất hiện mưa lớn.

Tàu thuyền tại Quảng Ninh đã về nơi an toàn (Ảnh: CTV).

Ông Vũ Văn Hiển, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban Chỉ huy PCTT -TKCN&PTDS huyện Cô Tô cho biết: Tính đến 11h ngày 10/8, trên địa bàn huyện còn 120 khách du lịch, trong đó có một du khách nước ngoài. 100% khách du lịch trên đảo Cô Tô đã nắm bắt được thông tin về cơn bão số 2 để chủ động có kế hoạch di chuyển về đất liền.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho du khách, từ sáng đến 11h30 cùng ngày, huyện Cô Tô tổ chức các chuyến tàu chở tất cả hành khách có nhu cầu về đất liền an toàn. Ngoài ra, hiện nay địa phương đã kêu gọi 425 tàu thuyền trên vùng biển huyện Cô Tô về nơi tránh trú bão an toàn.

Qua kiểm tra vẫn còn một số hộ dân ở trên lồng bè nuôi trồng thủy sản tại huyện Vân Đồn (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh).

Đối phó với bão số 2, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu, các ngành, địa phương dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết tập trung triển khai các biện pháp phòng chống bão theo các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung cao nhất công tác phòng chống cơn bão số 2, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.

Các thuyền nhỏ ở Quảng Ninh hối hả đưa người vào bờ (Ảnh: CTV).

Kiểm tra tại huyện Vân Đồn, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác ứng phó với bão số 2 của huyện Vân Đồn. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn hiện tượng người dân ở trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trước 17h ngày 10/8, huyện Vân Đồn cùng lực lượng chức năng khẩn trương đưa toàn bộ người trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản lên bờ an toàn. Người đứng đầu cấp ủy cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão.

Tại TP Móng Cái, đoàn lãnh đạo các cấp, ngành đi xuống từng tàu thuyền nhắc nhở các chủ tàu chằng buộc phương tiện cẩn thận trước khi bão đổ bộ; kiểm tra các bè nuôi trên biển, đảm bảo không bị thiệt hại khi bão vào.

Lực lượng công an, bộ đội biên phòng tại TP Móng Cái hỗ trợ người dân chằng buộc tàu thuyền chống bão (Ảnh: H.A.).