Anh em ruột ở Nghệ An cùng góp mặt trong đội hình diễu binh A80

Cuộc hội ngộ A80

Ông Nguyễn Quốc Tấn, trú tại thôn 3, xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An vẫn nhớ như in một ngày đầu tháng 5, khi cậu con trai út gọi điện khoe: “Bố ơi, con được chọn tham gia diễu binh A80 rồi. Con sẽ gặp anh Công ở Hà Nội”. Con trai ông, Trung úy Nguyễn Quốc Bằng, Lữ đoàn Xe tăng 215 - Binh chủng Tăng thiết giáp.

Niềm vui đến với ông Tấn quá đột ngột. Cả hai con trai của ông đều góp mặt trong đội hình diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam diễn ra vào ngày 2/9.

Trung úy Nguyễn Quốc Bằng (bên trái) và người anh trai - Thượng úy Nguyễn Quốc Công hội ngộ tại buổi sơ duyệt A80 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, cậu con trai thứ 2 của ông, Thượng úy Nguyễn Quốc Công (Lữ đoàn công binh 28, Quân chủng Phòng không - Không quân) vinh dự tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TPHCM.

“Kết thúc lễ diễu binh ở TPHCM, Công ghé về thăm nhà được mấy hôm rồi lên đường ra Hà Nội để tiếp tục luyện tập cho sự kiện A80. Bằng cũng được cấp trên chọn tham gia, người làm cha như tôi phải nói là cảm thấy hết sức vinh dự và tự hào”, ông Tấn tâm sự.

Bố ông Tấn từng là một người lính tham gia cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hai anh trai của ông cũng từng phục vụ trong quân ngũ. Bản thân ông, vì lý do cá nhân, không thể khoác trên mình bộ quân phục. Nay, hai người con trai của ông Tấn đã thay cha nối tiếp con đường binh nghiệp của gia đình.

Nếu như Nguyễn Quốc Công thi đậu vào trường quân sự rồi về nhận công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân, thì cậu con trai út Nguyễn Công Bằng đã phấn đấu không ngừng nghỉ, trưởng thành từ một người lính nghĩa vụ.

Ông Tấn tâm sự, luôn biết ơn quân đội đã rèn dũa hai người con của ông sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Tổ quốc và gia đình.

Thượng úy Nguyễn Quốc Công (vị trí bảo vệ Quân kỳ hàng đầu, bên trái) trong đội hình diễu binh khối phòng không không quân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi nói với các con, trong sự kiện đặc biệt của đất nước, các con của ông được quân đội tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đó không phải là vinh dự của riêng các con, mà còn là vinh dự của đơn vị, của cả gia đình. Các con phải luôn cố gắng, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”, ông Tấn tâm sự.

Vinh dự cầm lái chiếc xe thiết giáp bánh lốp đầu tiên do Việt Nam sản xuất

Có một điều đặc biệt, mặc dù khoe với bố ra Hà Nội gặp anh trai, nhưng do nhiệm vụ và khu vực luyện tập khác nhau, Trung úy Bằng ít có cơ hội gặp Thượng úy Công. Hai anh em chỉ gặp nhau được vài lần trong buổi hợp luyện và sơ, tổng duyệt. Lần gặp nào cũng vội vã vì cả 2 phải nhanh chóng cơ động cùng đội hình về vị trí tập kết.

Trong sự kiện diễu binh A80 này, Thượng úy Nguyễn Quốc Công góp mặt trong đội hình khối Quân chủng Phòng không - Không quân, vị trí bảo vệ Quân kỳ. Vốn đã có kinh nghiệm luyện tập từ sự kiện A50, nên lần này, với Thượng úy Công không gặp nhiều khó khăn, ngoại trừ thời tiết mùa hè nắng nóng.

Những kinh nghiệm này được anh chia sẻ qua điện thoại với người em trai, khi có mặt tại Hà Nội từ hồi tháng 5. Là người lính, đã được rèn luyện ở môi trường khắc nghiệt, lại được anh trai truyền đạt kinh nghiệm, động viên nên Trung úy Bằng bắt nhịp nhanh với cường độ luyện tập cao để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt của đất nước.

Trong đội hình của Binh chủng Tăng thiết giáp, chàng Trung úy vinh dự là một trong những người được lái thiết giáp bánh lốp XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chế tạo.

Trung úy Bằng là một trong những người lái chính thiết giáp bánh lốp đầu tiên do Việt Nam sản xuất trong đội hình khối Tăng thiết giáp tại A80 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Đây là một trong những khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất, lần đầu tiên được sử dụng trong lễ diễu binh, diễu hành. Bởi vậy, quá trình làm quen, vận hành khí tài này đối tôi cũng khá áp lực nhưng là người lính, chúng tôi luôn xác định phải làm chủ khí tài, làm chủ công nghệ để phục vụ tối đa cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nên khó khăn cũng dần được khắc phục”, Trung úy Bằng chia sẻ.

Ở vị trí lái chính, Trung úy Bằng cũng như tất cả cán bộ, chiến sỹ điều khiển thiết giáp hầu như không có cơ hội “lộ diện” trước ống kính máy quay hay trực tiếp giao lưu với nhân dân. Tuy nhiên, được lái khí tài quân sự hiện đại do Việt Nam sản xuất là niềm tự hào đặc biệt của Trung úy Nguyễn Quốc Bằng.

“Được tham gia vào đội hình diễu binh, diễu hành A80 là vinh dự, tự hào của cá nhân tôi và tôi nghĩ, đó cũng là vinh dự và tự hào của hàng nghìn con người, những người đi trong hàng quân và những người ở phía sau.

Niềm tự hào ấy là động lực để chúng tôi vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh về một Việt Nam hòa bình, tự lực, tự cường và hùng mạnh”, Trung úy Nguyễn Quốc Bằng tâm sự.