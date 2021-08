Ăn nhậu trong khu cách ly, 3 thanh niên bị phạt hơn 22 triệu đồng

Dân trí Cơ quan công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 người tụ tập ăn uống trong khu vực cách ly tập trung với tổng số tiền 22,5 triệu đồng.

Khu cách ly y tế ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết, trong quá trình đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực cách ly tập trung thuộc trường THPT Thái Hòa, Tổ công tác của Công an huyện Lập Thạch phát hiện 3 người đang chấp hành quyết định cách ly y tế tập trung, tụ tập ăn uống, sinh hoạt không đúng quy định gồm, T.V.L (sinh năm 1988), N.V.T (sinh năm 1986) đều ở xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch và H.T.Đ (sinh năm 1992 ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch).

Theo cơ quan công an, 3 thanh niên trên có hành vi vi phạm về việc "Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền" quy định tại khoản 2, điều 14 Nghị định số 117/2020 của Chính phủ. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ cho cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an huyện Lập Thạch đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng, tổng số tiền phạt là 22,5 triệu đồng.

Bất chấp quy định cấm, 2 quán karaoke vẫn mở cửa đón khách

Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa tổ chức kiểm tra quán Karaoke Z7 (ở xã Thượng Trưng), do Ng.V.V. (SN 1974, huyện Vĩnh Tường) làm chủ, đã phát hiện có 10 người đang hát karaoke. Các trường hợp này có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Nghệ An, Hải Dương, Vĩnh Phúc.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc và tổ chức test nhanh SARS-CoV-2 và ma túy, kết quả cả 11 trường hợp trên (chủ quán và 10 khách) đều có kết quả âm tính.

Cơ quan công an lập biên bản vụ việc tại quán karaoke Z7 (Ảnh: CAVP).

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an huyện Bình Xuyên vừa tổ chức kiểm tra quán Karaoke Gió Đồng 2 (thôn Trại Cúp, Thị trấn Bá Hiến) do bà L.Th.Th. (SN 1982, trú tại Thị trấn Bá Hiến) làm chủ vi phạm về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quá trình kiểm tra tại cơ sở phát hiện tại phòng VIP có 6 trường hợp không đeo khẩu trang, đang hát và có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Các trường hợp trên có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Sơn La. Qua test nhanh 6 đối tượng (trú tại Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Sơn La) đều dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, thu giữ tang vật, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Thu giữ trên 1.000 kg pháo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, để ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển pháo trái phép, lực lượng công an địa phương này đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động người dân, cán bộ, giáo viên, học sinh và các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không vi phạm về pháo. Đồng thời phát động phong trào vận động nhân dân giao nộp pháo và tham gia phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép… Nửa đầu năm 2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện bắt giữ 110 vụ, với 120 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ trên 1.091 kg pháo, vận động 38 trường hợp thu được 28,7 kg pháo. Thời gian tới, Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra các điểm nghi vấn tập kết, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép, nhất là trên các tuyến giao thông để ngăn chặn nguồn pháo thẩm lậu vào địa bàn.

Thế Kha