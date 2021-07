An Giang phủ nhận thông tin "không chấp nhận kết quả xét nghiệm tỉnh khác"

Dân trí Những ngày gần đây, người dân rộ lên thông tin An Giang không chấp nhận kết quả xét nghiệm của tỉnh khác. Tuy nhiên lãnh đạo tỉnh An Giang đã phủ nhận thông tin trên.

Chiều 9/7, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 - cho biết: "Thông tin An Giang không công nhận kết quả test nhanh của địa phương là không đúng".

Theo ông Phước, do tình hình dịch tại An Giang đang phức tạp nên tùy tình hình cụ thể, địa phương sẽ áp dụng những biện pháp riêng để ngăn dịch. Tuy nhiên, An Giang vẫn chấp nhận kết quả xét nghiệm (test nhanh) của các tỉnh.

"Ngoài các biện pháp test nhanh, yêu cầu tài xế có giấy xét nghiệm (test nhanh hoặc xét nghiệm PCR), lực lượng tại chốt kiểm soát dịch còn kiểm tra giấy tờ tùy thân và lịch trình di chuyển của tài xế qua phiếu khai báo y tế", ông Phước cho biết.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (thứ 2 từ trái qua) cho biết, ngoài kiểm tra phiếu xét nghiệm, cán bộ chốt phải kiểm tra kỹ lịch trình của các tài xế (Ảnh: Minh Anh).

Ông Phước cho rằng: "Kết quả xét nghiệm của tài xế và thời gian ghi trên đó không phải là điều quan trọng nhất trong công tác ngăn ngừa dịch bệnh lây lan mà lịch trình di chuyển của tài xế mới là vấn đề đáng lo ngại. Vì có thể tài xế vừa xét nghiệm sáng nay nhưng buổi chiều di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người từ vùng dịch… Nguy hiểm vô cùng!".

Phó Chủ tịch tỉnh cũng mong người dân, công nhân lao động và các doanh nghiệp thông cảm, đồng hành với tỉnh khi tỉnh áp dụng các biện pháp kiểm soát người và phương tiện ra vào An Giang. "Việc này gây phiền hà, mất thời gian… nhưng hãy vì mục đích chung là ngăn dịch, bảo vệ sức khỏe cho người dân", ông Phước cho biết.

Liên quan đến việc quản lý người, phương tiện từ vùng dịch, các địa phương đang có dịch ra vào An Giang, ngày 5/7, tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo chủ tịch UBND cấp huyện phối hợp với lực lượng chức năng kiểm soát chặt, đối chiếu cả chứng minh thư hoặc căn cước công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh An Giang, nhất là các tài xế chở hàng đường dài (Ảnh: Minh Anh).

Yêu cầu chủ phương tiện thực hiện nghiêm khai báo y tế trung thực, trong đó phải khai báo đầy đủ cụ thể những trường hợp sinh sống, làm việc, đi qua vùng tâm dịch, vùng dịch để có giải pháp quản lý chặt chẽ, truy vết khi cần thiết.

Đặc biệt là kiểm soát chặt đối với tài xế vận chuyển hàng hóa đường dài, các trường hợp đi về từ vùng dịch khi vào An Giang phải thực hiện test nhanh tại các chốt chặn (cá nhân tự chi trả chi phí) hoặc có kết quả RT-PCR "âm tính".

Ngày 6/7, An Giang thực hiện test nhanh với tài xế tại chốt nên xảy ra hiện tượng kẹt xe kéo dài hơn 2 km (Ảnh: Tiến Tầm).

Bên cạnh đó, tài xế đường dài chở hàng hóa còn phải xuất trình hóa đơn để kiểm tra nguồn gốc xuất phát.

Địa phương này cũng phát đi công văn khẩn yêu cầu người dân An Giang đang lao động, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành có dịch không nên di chuyển về tỉnh An Giang trong thời điểm này.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch An Giang đã phát đi thông báo, sau 0h ngày 9/7, người dân về từ TPHCM hoặc các địa phương có dịch phải cách ly tập trung 21 ngày và thực hiện xét nghiệm 3 lần theo quy định.

Nguyễn Hành