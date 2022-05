6 người chết vì mưa lũ, mưa dông kéo dài hết tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/5), mưa dông ở khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng tăng lên.

Dự báo, từ chiều tối và đêm nay đến hết đêm 27/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng khu vực vùng núi và trung du có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa phổ biến khoảng 40-80 mm/đợt, có nơi trên 120 mm/đợt.

Mưa dông ở Bắc Bộ có xu hướng tăng lên. (Ảnh: Hữu Nghị).

Ngoài ra, chiều và tối nay, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 20-30 mm, cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 50 mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/5 (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

6 người chết vì mưa lũ

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An mưa lớn, sạt lở, ngập úng từ ngày 21-25/5 đã gây thiệt hại:

Thiệt hại về người: 6 người chết (2 người ở Tuyên Quang, 2 người ở Điện Biên do sạt lở đất; 1 người ở Hòa Bình do lũ cuốn; 1 người ở Sơn La do lũ cuốn);

6 người bị thương (4 người ở Tuyên Quang, 1 người ở Điện Biên, 1 người ở Sơn La).

Thiệt hại về nhà ở: 307 nhà hư hỏng, di dời khẩn cấp (Hà Giang 42, Bắc Kạn 19, Tuyên Quang 101, Yên Bái 48, Điện Biên 23, Lào Cai 2, Thái Nguyên 23, Cao Bằng 4, Hòa Bình 14, Thanh Hóa 12, Nghệ An 12).

Thiệt hại về nông, lâm, diêm nghiệp: 26.508 ha lúa, hoa màu bị ngập; 552 ha thủy sản thiệt hại; 27 con gia súc, 6.871 con gia cầm bị chết.

Thiệt hại về giao thông: 32.977 m3 đất đá bị sạt lở ở nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 2, 279, 4C, 4D và nhiều tuyến đường giao thông nội tỉnh; 10 cầu tạm bị cuốn trôi.