44 thí sinh CAND tranh tài chung kết Hội thi "Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi"

Sáng 5/11, tại TP Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức chung kết Hội thi "Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi" lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2024.

Vòng chung kết diễn ra trong 2 ngày (5 và 6/11), với sự tham gia của 44 đội tuyển, 44 thí sinh là những cán bộ Hội phụ nữ xuất sắc, đại diện đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở Công an một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, phát biểu khai mạc chung kết Hội thi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, nhấn mạnh, Hội thi là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tạo sân chơi văn hóa, nâng cao hiệu quả và đổi mới phương thức giáo dục cho cán bộ hội, hội viên phụ nữ toàn lực lượng.

Đây cũng là dịp để cấp hội tuyên truyền các hoạt động trong công tác hội và phong trào phụ nữ ở đơn vị, diễn đàn để đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ các cấp được rèn luyện, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội và phương pháp tổ chức các hoạt động phong trào phụ nữ.

Hội thi lồng ghép tuyên truyền về công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục, bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi trường và là sân chơi để các thí sinh thể hiện tài năng, bản lĩnh và sự duyên dáng của phụ nữ Công an.

Văn nghệ chào mừng khai mạc chung kết Hội thi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cho biết, phụ nữ Công an có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác Công an từ công tác nghiệp vụ, tham mưu, nghiên cứu khoa học, xây dựng lực lượng đến công tác hậu cần phục vụ.

Phụ nữ Công an đóng góp to lớn, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của Phụ nữ Việt Nam.

Việc tổ chức Hội thi "Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi" định kỳ 5 năm là hoạt động góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ hội nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ; dịp để mỗi cán bộ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm, thắt chặt mối quan hệ công tác.

Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao cờ lưu niệm tới đại diện các đơn vị tham gia Hội thi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chia sẻ cùng các thí sinh tại hội thi, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tin tưởng với truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ, ở bất cứ thời kỳ nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, những phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ CAND nói riêng luôn tỏa sáng, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Ông tin tưởng rằng phụ nữ Công an sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là 4 phẩm chất "Tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu" và khẳng định vai trò trong xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.