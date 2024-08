350 đơn vị tham gia triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy tại TPHCM

Ngày 14/8, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07 - Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2024 tại TPHCM.

Sự kiện có sự tham gia của 350 đơn vị đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ với quy mô hơn 500 gian hàng được trưng bày trên diện tích 11.000m2.

Nhiều trang, thiết bị hiện đại về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được trưng bày tại các gian hàng ở triển lãm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng C07, cho biết, triển lãm là sự kiện thường niên trong lĩnh vực công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang có những biến đổi sâu sắc, tiềm ẩn nguy cơ tội phạm sử dụng công nghệ cao, nguy cơ cháy nổ, tai nạn sự cố.

"Đây là dịp để các đơn vị chuyên ngành trong và ngoài nước trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm thị trường, triển khai ứng dụng công nghệ, kỹ thuật và giải pháp mới phục vụ trực tiếp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, và trật tự xã hội", Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Người dân trải nghiệm các hoạt động trong triển lãm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài ra, triển lãm có nhiều hoạt động như tọa đàm, hội thảo giới thiệu sản phẩm, chia sẻ thông tin, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân, học sinh, sinh viên. Người tham gia sẽ được trải nghiệm mô hình chữa cháy đa năng, kỹ năng thoát nạn, sơ cứu ban đầu cho người bị nạn,...