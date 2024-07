Nhiều thiết bị PCCC có tính áp dụng, hiệu quả cao sắp được triển lãm

Sáng 18/7, tại trụ sở Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Bộ Công an diễn ra buổi gặp mặt báo chí, thông tin về buổi Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2024.

Triển lãm sẽ diễn ra tại Trung tâm triển lãm và hội nghị Sài Gòn, số 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7 TP Hồ Chí Minh từ ngày 14 đến 16/8.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí thông tin về Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2024 (Ảnh: Ảnh: Giang Nam).

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, năm nay, triển lãm có sự tham gia của hơn 450 thương hiệu là các cơ quan, đơn vị, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH, thiết bị an ninh, an toàn từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm sẽ trưng bày giới thiệu 4 nhóm sản phẩm ngành hàng chính gồm: Công nghệ, kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Công nghệ, sản phẩm lĩnh vực an ninh, an toàn; Tòa nhà và nhà thông minh; Bãi đỗ xe thông minh ứng dụng cho khu công nghiệp, nhà máy, công nghệ cao, tòa nhà cao cấp, xây dựng, quản lý tòa nhà, thành phố thông minh, tòa nhà thương mại, bán lẻ, giao thông…

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Ảnh: Giang Nam).

Trong khuôn khổ triển lãm, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm, diễn đàn chuyên ngành vào lúc 13h30 ngày 14/8.

Đại tá Khương cho biết, một điểm mới của triển lãm lần này đó là sẽ giới thiệu về các ứng dụng công nghệ về công tác PCCC&CNCH áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế nhà và công trình, và sẽ có nhiều thiết bị ứng dụng AI như robot phục vụ cho công tác PCCC&CNCH.

Ngoài ra, trong khuôn khổ triển lãm sẽ có các hoạt động huấn luyện, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng trong công tác PCCC&CNCH. Nhiều kỹ năng sẽ được huấn luyện như di chuyển thoát nạn trong nhà khói, ép tim lồng ngực mô hình thực tế...

Một rô bốt chữa cháy được giới thiệu trong triển lãm PCCC năm 2023 tại Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

Cũng theo Đại tá Khương, một nội dung đang được nhiều người quan tâm đó là ứng dụng và các giải pháp PCCC tại các khu vực như nhà trong ngõ, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê cũng sẽ được trưng bày tại triển lãm.

"Tại triển lãm năm nay sẽ giới thiệu nhiều thiết bị báo cháy, báo cháy cục bộ, báo cháy không dây. Những thiết bị này rất phù hợp trong việc áp dụng ở nhà dân, nhà ở nhiều căn hộ cho thuê và có hiệu quả PCCC rất cao.

Cũng trong sáng nay, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cũng tổ chức khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật kiến thức về PCCC&CNCH. Báo điện tử Dân trí nhận 3 giấy khen gồm 2 cá nhân và một tập thể (Ảnh: Giang Nam).

Với việc báo cháy cục bộ, khi xảy ra cháy tại các nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, người dân sẽ phát hiện sớm và sẽ có khả năng khống chế ngay đám cháy ở giai đoạn ban đầu. Công nghệ báo cháy không dây sẽ được giới thiệu tại triển lãm lần này", Đại tá Nguyễn Minh Khương chia sẻ.

Cũng theo Đại tá Khương, tại triển lãm cũng giới thiệu nhiều thiết bị kỹ thuật, giới thiệu các loại thang thoát nạn gắn trực tiếp vào các căn hộ, nhà ở liền kề mặt phố mà không làm tốn diện tích hay mỹ quan của các tòa nhà.

