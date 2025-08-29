30.000 cây gãy đổ, lý giải việc không cắt tỉa trước bão

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Công viên cây xanh Nghệ An, cho biết đơn vị này đang quản lý, chăm sóc khoảng hơn 60.000 cây xanh thuộc 6 phường trung tâm của tỉnh Nghệ An (thuộc địa bàn thành phố Vinh cũ).

Chiều và đêm 26/8, cơn bão Kajiki đổ bộ vào Nghệ An, quần thảo trong nhiều giờ với sức gió cấp 8-10, giật cấp 11-15 đã khiến hơn 30.000 cây xanh bị gãy, đổ, bật gốc, chiếm tới 1/2 số cây xanh thuộc quản lý, chăm sóc của công ty.

Cây lớn trên đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bị bật gốc sau bão Kajiki (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong số cây xanh bị ảnh hưởng bão Kajiki, có những cây nhiều năm tuổi, cành lá sum suê. Hàng loạt cây xanh gãy, đổ trên các tuyến đường chính gây khó khăn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Dư luận băn khoăn vì sao cơ quan chức năng không cắt, tỉa cây trước khi bão đổ bộ?.

Ông Nguyễn Anh Dũng cho biết thực hiện hợp đồng đã ký kết với UBND thành phố Vinh (cũ), năm 2025, công ty được phân bổ kinh phí để tôn tạo, cắt tỉa 2.700 cây, chiếm 5% tổng số cây xanh công ty quản lý, chăm sóc. Nội dung này đã được đơn vị thực hiện và hoàn thành trước tháng 8, tập trung vào những cây bị nghiêng, cành lá rậm rạp, có nguy cơ gãy đổ cao.

Cây xanh bật gốc, ngã đè gãy cột điện trên đường Trần Phú, phường Thành Vinh (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước và trong cơn bão Wipha (ngày 22/7), khi có công điện ứng phó bão của UBND tỉnh Nghệ An, công ty tiếp tục cắt tỉa ngoài kế hoạch 500 cây.

Trong cơn bão Kajiki, do thời gian quá gấp, công ty chỉ thực hiện cắt tỉa để phòng, chống bão được hơn 200 cây xanh, chủ yếu là cây nghiêng, cây cổ thụ có nguy cơ gãy, đổ.

Sau khi bão Kajiki tan, công ty huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thành 11 tổ để xử lý số cây gãy, đổ, bật gốc trên địa bàn, ưu tiên giải phóng các cây bị gãy đổ gây cản trở giao thông trước.

Đơn vị cũng nhận được sự hỗ trợ về nhân lực, thiết bị, phương tiện từ Công ty Công viên cây xanh Hà Nội để sớm khắc phục xong hậu quả của bão.

Hàng cây dọc tuyến đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh bị gãy cành la liệt (Ảnh: Hoàng Lam).

“Khối lượng công việc quá lớn, sẽ mất ít nhất 10 ngày chúng tôi mới có thể cơ bản xử lý xong số cây đổ, gãy, bật gốc. Cán bộ, công nhân viên công ty đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão Kajiki để đảm bảo cảnh quan đô thị sạch sẽ trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, còn để xanh và đẹp cần nhiều thời gian hơn”, ông Dũng nói.

Theo ông, trước đây, nguồn kinh phí để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ, tôn tạo cây xanh tạo cảnh quan và phòng, chống bão lũ do nguồn ngân sách UBND thành phố Vinh (cũ) chi trả theo hợp đồng ký kết giữa hai đơn vị theo từng năm. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nguồn kinh phí này chưa rõ do đơn vị hay địa phương nào chi trả.

Công ty cổ phần Công viên cây xanh Nghệ An đã có kiến nghị gửi Sở Xây dựng Nghệ An, đề nghị trình UBND tỉnh này xem xét tháo gỡ, nhằm đảm bảo kinh phí hoặc phân công đơn vị phối hợp với công ty thực hiện nội dung này. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đơn vị chưa nhận được trả lời.