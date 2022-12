30 tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông trong năm 2022 ở TPHCM

Sở Giao thông Vận tải TPHCM (GTVT) đã có thống kê những con số thể hiện tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong năm 2022, gồm số tai nạn, số thiệt hại về người, tỷ lệ nguyên nhân gây tai nạn...

Theo đó, toàn thành phố có 30 tuyến đường xảy ra từ 4 vụ tai nạn giao thông (TNGT) trở lên trong năm qua.

Đó là: Quốc lộ 1, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, Quốc lộ 50, Tỉnh lộ 8, Tỉnh lộ 15, Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Bứa, Trần Văn Giàu, Huỳnh Tấn Phát, Phan Văn Trị, Hà Huy Giáp, Nguyễn Duy Trinh, Rừng Sác, Ba Tháng Hai, Võ Chí Công, CN1, Trần Đại Nghĩa, Vĩnh Lộc, Nguyễn Văn Quá, Kinh Dương Vương, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Tạo, Hoàng Sa.

Nhiều người điều khiển phương tiện giao thông theo kiểu "mạnh ai nấy chạy" là một trong những nguyên nhân gây ra ùn ứ và tai nạn trên đường (Ảnh: Phương Nhi).

Trong năm 2022, TPHCM ghi nhận 2.017 vụ tai nạn giao thông (tăng 243 vụ so với cùng kỳ năm 2021); làm chết 635 người (tăng 159 người chết) và bị thương 1.321 người (tăng 277 người bị thương).

Sở GTVT cho biết, có nhiều nguyên nhân gây TNGT ở TPHCM. Cụ thể trong năm 2022, nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, đã xảy ra 198 vụ tai nạn làm 185 người chết, bị thương 33 người.

Bên cạnh đó, hành vi lưu thông không đúng phần đường gây ra 110 vụ tai nạn nhưng có đến 109 người chết, bị thương 41 người. Hành vi chuyển hướng không đúng quy định có 63 vụ khiến 57 người chết, 12 người bị thương. Đó là những nguyên nhân có số vụ tai nạn không giảm và số người chết chiếm tỷ lệ cao.

Ngoài ra, Sở còn nhắc đến các nguyên nhân khác dẫn đến TNGT là do người đi bộ, do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, do các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn và vi phạm tốc độ...

Xét về 3 yếu tố gồm số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương do TNGT, TPHCM "điểm mặt" 6 quận, huyện có số lượng tăng toàn bộ.

Tại quận 1 năm qua tăng 43,8% số vụ, 75% số người chết, 112,5% số người bị thương. Quận 6 tăng 45,5% số vụ, 60% số người chết, 200% số người bị thương. Quận 12 tăng 9,4% số vụ, 54,3% số người chết, 54,6% số người bị thương. Quận Tân Phú tăng 60% số vụ, 84,6% số người chết, 200% số người bị thương. Huyện Củ Chi tăng 25,5% số vụ, 28,6% số người chết, 80% số người bị thương. TP Thủ Đức tăng 8,3% số vụ, 43,4% số người chết, 20% số người bị thương.

Thống kê số người chết do tai nạn giao thông từng địa bàn ở TPHCM trong năm 2022 (Ảnh: Sở Giao thông Vận tải).

Cũng theo Sở GTVT, qua theo dõi các điểm nguy cơ ùn tắc giao thông đến tháng 12/2022, thành phố có 3 điểm chuyển biến tốt, 8 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp và 7 điểm không chuyển biến, ngoài ra phát sinh thêm 6 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông. Tổng số điểm nguy cơ ùn tắc giao thông thành phố đang theo dõi hiện nay là 24 điểm.