3 địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe ở Phú Thọ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, trước đây việc tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe được thực hiện tại Trung tâm hành chính công, UBND tỉnh Phú Thọ (do Sở GTVT tỉnh Phú Thọ thực hiện).

Từ ngày 1/3, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe từ Sở GTVT. Do đó, công dân trên địa bàn có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc trực tiếp tại các điểm tiếp nhận hồ sơ của Công an tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức 3 điểm cấp đổi giấy phép lái xe (Ảnh: Thành Công).

Để thuận lợi cho người dân, không phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức 6 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn toàn tỉnh. Trước mắt, từ ngày 1/3 công an sẽ tổ chức tại 3 điểm.

Thứ nhất, Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ, nằm trên đường Hai Bà Trưng kéo dài, xã Trưng Vương, TP Việt Trì. Đây là trụ sở cũ của Công an thành phố Việt Trì.

Thứ hai, điểm tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở Công an thị xã Phú Thọ cũ, thuộc khu Vạn Thắng, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.

Thứ ba, tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở Công an huyện Thanh Sơn cũ, số 32 phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn.

"Các điểm tiếp nhận hồ sơ còn lại sẽ tiếp tục thực hiện ngay trong tháng 3. Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần", Công an tỉnh Phú Thọ cho hay.