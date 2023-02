(Dân trí) - Hơn 15h ngày 19/2, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam tham gia cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại Thổ Nhĩ Kỳ đã trở về nước, hoàn thành chuyến công tác tại nước bạn.

15h10 chiều 19/2, máy bay của hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ chở đoàn CNCH (Bộ Công an) hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Tại đây, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi đón đoàn cứu nạn, cứu hộ.

Đến dự buổi đón đoàn còn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an...

24 cảnh sát tham gia cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành nhiệm vụ, về nước

Kết quả chuyến công tác đặc biệt, lực lượng cứu hộ đã phối hợp đưa được 1 thanh niên 17 tuổi ra khỏi đống đổ nát. Dưới sự điều phối của cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn đã đến nhiều hiện trường tìm kiếm, đưa nhiều thi thể ra ngoài.

Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam lên đường và triển khai nhiệm vụ theo đúng sự chỉ đạo của Bộ Công an, khắc phục khó khăn về thời tiết, bất đồng ngôn ngữ; các cán bộ đã đoàn kết gắn bó, phối hợp với cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ triển khai có hiệu quả.

Đoàn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm việc xuyên đêm, xuyên ngày được phía Thổ Nhĩ Kỳ và bạn bè quốc tế, người dân đánh giá cao.

Đến dự buổi đón đoàn công tác của Bộ Công an còn có ông Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đoàn công tác. Dù 24 cảnh sát dù đến từ nhiều đơn vị nhưng đã hiệp đồng, gắn bó thực hiện việc cứu hộ. Thứ trưởng Bộ Công an đồng thời, gửi lời cảm ơn chính quyền, quân đội, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và nhân dân nước bạn giúp đỡ đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Devletsah Yayan bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam không quản ngại khó khăn, vất vả, rất dũng cảm tham gia cứu nạn, cứu hộ tại những vùng bị nạn.

Báo cáo kết quả những ngày hoạt động tại nước bạn, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an - Trưởng Đoàn công tác đánh giá, việc thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định người Việt Nam có thể làm được tất cả công việc liên quan đến công tác CNCH mà thế giới đã và đang làm.

Đại tá Khương khẳng định, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CNCH Công an nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ không nề hà bất cứ công việc nào, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bất kỳ thời điểm và điều kiện thời tiết nào.

Cũng tại buổi đón đoàn công tác về nước, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh: "Công tác CNCH thực hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ chứng tỏ Việt Nam là một Quốc gia thành viên Liên hợp quốc rất có trách nhiệm trong việc đóng góp cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề về khủng hoảng thiên nhiên, nhân đạo. Việt Nam cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với cộng đồng quốc tế khi xảy ra thảm họa".

Đoàn CNCH của Việt Nam lên đường ngay sau khi trận động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện tính hội nhập, tính chiến đấu, tính chuyên nghiệp rất cao của lực lượng CNCH Việt Nam nói chung và Bộ Công an nói riêng.

"24 cán bộ, cảnh sát của lực lượng công an và 76 chiến sỹ quân đội sang Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện tinh thần hợp đồng chiến đấu.

Cả 100 cán bộ đều là những đại sứ nhân dân, đại sứ thiện chí, thậm chí là những hiệp sỹ trong lòng người dân Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt tại vùng xảy ra động đất", Trung tướng Tô Ân xô khái quát.

Theo ông Xô, sau 10 ngày CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ, các lực lượng còn học được rất nhiều kinh nghiệm từ các nước khác trong công tác CNCH. Đó là những bài học quý báu cho cán bộ, chiến sỹ của Việt Nam trong công tác sau này.

"Đón các anh trở về khỏe mạnh, hoàn thành nhiệm vụ là một điều rất tốt đẹp trong công tác CNCH. Chúng ta đã vượt qua những khó khăn và cứu được người dân gặp nạn, đảm bảo được tính mạng, sức khỏe của bản thân và đồng đội trong điều kiện hết sức ngặt nghèo", Trung tướng Xô nói.

Kết thúc buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các cán bộ, chiến sỹ đội tìm kiếm CNCH hoàn thành nhiệm vụ trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ.