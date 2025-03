Giả danh phóng viên Báo Thanh tra gọi điện hăm dọa, nhũng nhiễu

Thanh tra Chính phủ vừa phát đi thông báo cho biết, gần đây có một số đối tượng xưng danh là phóng viên, cộng tác viên của Báo Thanh tra gọi điện liên tục đến các cơ quan, đơn vị làm phiền, nhũng nhiễu, hăm dọa, thậm chí yêu cầu chuyển tiền hoặc ký hợp đồng truyền thông.

"Báo Thanh tra khẳng định đây là những đối tượng mạo danh, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản làm ảnh hưởng đến danh dự, làm mất uy tín của Báo Thanh tra, của Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra", thông báo cho hay.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Thanh tra).

Theo thông tin từ Báo Thanh tra, viên chức của báo nói chung và phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của báo nói riêng khi được cử đến làm việc với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đều được cấp giấy giới thiệu điện tử có mã QR.

Khi quét mã QR sẽ hiện đầy đủ các thông tin về số giấy giới thiệu; ngày, tháng, năm cấp giấy giới thiệu; họ tên chức vụ/chức danh và nội dung công việc/nội dung làm việc; chữ ký của Tổng Biên tập Báo Thanh tra...

Báo Thanh tra đề nghị các tổ chức, cá nhân khi thấy khả thi cần cung cấp thông tin ngay cho cơ quan công an để làm rõ hoặc thông tin trực tiếp tới số hotline của báo 0904.563399 để báo đề nghị cơ quan an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an điều tra làm rõ.

Ngoài ra, quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp của viên chức báo nói chung và phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên nói riêng, cơ quan này đề nghị phản ánh trực tiếp tới số hotline trên và email baothanhtrattcp100@gmail.com

Báo Thanh tra là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra.

Thanh tra Chính phủ hiện gồm 20 đơn vị: 1- Vụ Pháp chế; 2- Vụ Tổ chức cán bộ; 3- Vụ Hợp tác quốc tế; 4- Vụ Kế hoạch - Tổng hợp; 5- Văn phòng; 6- Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I); 7- Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II); 8- Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III); 9- Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I); 10- Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II);

11- Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III); 12- Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV); 13- Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra (Cục V); 14- Ban Tiếp công dân trung ương; 15- Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra; 16- Báo Thanh tra; 17- Tạp chí Thanh tra; 18- Trường Cán bộ Thanh tra; 19-Trung tâm Thông tin; 20- Văn phòng Đảng, Đoàn thể.