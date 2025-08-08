230 công trình sẵn sàng khởi công, khánh thành mừng Quốc khánh

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 129 về việc tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện và đã có khoảng 230 công trình, dự án đang thẩm định để đủ điều kiện khởi công, khánh thành.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích để chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh và thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội…

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi qua sông Hồng nối Hà Nội với Hưng Yên (Ảnh: Đơn vị thiết kế).

Lưu ý thời gian từ nay đến 19/8 không còn nhiều, Thủ tướng quán triệt nhiều nhiệm vụ để đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này.

Ông yêu cầu khẩn trương rà soát kỹ lưỡng để hoàn thành thủ tục đầu tư, xây dựng, nghiệm thu các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khởi công, khánh thành, trong đó, thống kê, phân loại cụ thể số lượng dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, số lượng dự án do tư nhân đầu tư.

Số liệu này, các đơn vị cần gửi Bộ Xây dựng trước 13/8.

Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm quy mô, điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định (số lượng dự án, công trình không hạn chế).

Thủ tướng yêu cầu lựa chọn 80 điểm cầu tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố… Trong đó, điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia kết nối trực tiếp, trực tuyến đến các điểm cầu lớn còn lại.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ Xây dựng, Đài truyền hình Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ động chuẩn bị tốt điều kiện vật chất, kỹ thuật kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu; hoàn thành thông suốt trước ngày 16/8.

Với các địa phương, Thủ tướng chỉ đạo cần bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật tại các điểm cầu và thực hiện theo chương trình, kịch bản.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc", bảo đảm trang trọng, tạo không khí thi đua phấn khởi.

Bộ Tài chính xét thưởng vật chất cho các cơ quan, đơn vị nếu đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước, theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được giao trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, kiểm tra đôn đốc và tổ chức buổi Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình.