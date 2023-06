2 vụ mắc kẹt trong thang máy giữa trưa do sự cố về điện

Ngày 4/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, trong trưa nay, đơn vị xử lý 2 sự cố thang máy, đưa 2 nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Cụ thể, vào khoảng gần 12h, anh T.V.T. (28 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) sử dụng thang máy của khách sạn T.T., khi lên tầng 4 thì gặp sự cố. Anh T. nhanh chóng gọi điện nhờ giúp đỡ.

Lực lượng cứu hộ đưa anh T. ra ngoài an toàn (Ảnh: C. Minh).

Chưa đầy 10 phút sau, một vụ kẹt thang máy khác xảy ra tại trung tâm anh ngữ trên địa bàn thành phố Vinh khiến em N.S.T. (17 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị mắc kẹt.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng có mặt, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng giải cứu các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân 2 vụ kẹt thang máy được xác định do sự cố mất điện đột ngột.

Sáng qua (3/6), một sự cố thang máy do mất điện đột ngột xảy ra tại huyện Đô Lương (Nghệ An) khiến cháu bé 11 tuổi bị mắc kẹt suốt 15 phút trước khi được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn.

Gần đây, Điện lực thành phố Vinh gửi văn bản tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để nghị phối hợp trong việc tiết kiệm điện, trong đó có khuyến cáo hạn chế sử dụng thang máy từ tầng 4 trở xuống.