Cảnh sát dùng xà beng cạy thang máy giải cứu 2 người mắc kẹt

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 28/5 tại tòa nhà chung cư ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy dùng xà beng để cạy thang máy, giải cứu người dân mắc kẹt (Ảnh: Cảnh sát PCCC cung cấp).

Khoảng 3h20 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 2 nạn nhân mắc kẹt trong thang máy, tại tầng 2, tòa 3A, chung cư Handico 30.

Cảnh sát đưa được hai người dân ra khỏi thang máy (Ảnh: Cảnh sát PCCC cung cấp).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 huy động xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng các thiết bị chuyên dụng cùng xà beng và kịp thời giải cứu 2 nạn nhân ra ngoài an toàn.