136 con chim chào mào bị giấu trên xe khách

Ngày 7/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép là cá thể chim chào mào.

Trước đó, trên quốc lộ 47 đoạn qua địa bàn xã Triệu Sơn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra phương tiện ô tô biển kiểm soát 36H-102.xx do H.V.T. (SN 1970), trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện 136 cá thể chim chào mào bị vận chuyển, mua bán trái phép (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 136 cá thể chim chào mào, đây là loại chim hoang dã thuộc loài động vật rừng thông thường, việc khai thác, vận chuyển phải tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận chở thuê từ huyện Mường Lát (cũ) về phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật và mua lâm sản trái pháp luật, phạt tiền 15 triệu đồng.

Vụ việc đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa để tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền.