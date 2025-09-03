116 người tử vong vì tai nạn giao thông trong bốn ngày nghỉ lễ 2/9

Sáng 3/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết từ ngày 30/8 đến 2/9, toàn quốc xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông làm chết 116 người, bị thương 128 người. So với 4 ngày nghỉ lễ 2/9/2024, tai nạn giảm 84 vụ (giảm 29,17%), giảm 39 người chết (giảm 25,16%), giảm 76 người bị thương (giảm 37,25%).

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 38.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn gần 1.200 trường hợp, hơn 4.400 giấy phép lái xe bị trừ điểm; tạm giữ 180 ô tô, hơn 8.800 mô tô.

Trong số đó, CSGT toàn quốc đã xử lý gần 7.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; vi phạm về tốc độ hơn 9.800 trường hợp; chở hàng quá tải trọng hơn 200 trường hợp...

Theo C08, tuy tai nạn giao thông có giảm so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2024, nhưng số người chết vẫn ở mức cao, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông xuất phát từ ý thức kém của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

"Cục CSGT và Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT trong thời gian tới sẽ triển khai các biện pháp xử lý nghiêm những vi phạm của người lái xe kinh doanh vận tải, và đề xuất thực hiện nhiều biện pháp quản lý nghề, để họ tự ý thức được trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho người và tài sản phía sau tay lái", vị đại diện C08 nói.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện A80

Theo C08, trong thời gian diễn ra sự kiện A80, lực lượng CSGT thuộc Cục và công an các địa phương đã thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, phương án được phê duyệt; cán bộ, chiến sĩ CSGT nắm vững yêu cầu nhiệm vụ cụ thể đối với từng địa bàn, tuyến đường và vị trí được phân công.

Lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện A80 (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã bố trí 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông và dẫn đoàn; đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc duy trì, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý ùn tắc giao thông do tập trung đông người, du khách du lịch, ngăn chặn tình trạng tụ tập, đua xe trái phép.

C08 cho biết, trong dịp diễn ra sự kiện A80, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo tốt; công tác dẫn đoàn đảm bảo đúng thời gian, chương trình và an toàn tuyệt đối.