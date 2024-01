11 người tử vong liên quan đến cháy nhà ở TPHCM trong năm 2023

Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM (PC07) cho biết, năm 2023, thành phố xảy ra 498 vụ cháy.

Trong đó, có 3 vụ cháy lớn, 8 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 65 vụ cháy trung bình và 422 vụ cháy nhỏ thiệt hại không đáng kể. Các vụ cháy khiến cho 11 người chết, 13 người bị thương, thiệt hại hơn 8 tỷ đồng (còn 67 vụ chưa ước tính).

Cảnh sát thuộc Phòng PC07 cứu người đàn ông kẹt trong căn nhà bốc cháy trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 thoát ra ngoài (Ảnh: An Huy).

So với năm 2022, giảm 137 vụ và tăng 2 người chết, giảm 2 người bị thương. Nơi xảy ra cháy nhiều nhất là TP Thủ Đức, chiếm 74/498 vụ. Loại hình, cơ sở xảy ra cháy chủ yếu là nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh. Phần lớn các vụ cháy là do sự cố các hệ thống, thiết bị điện.

Năm 2023, tình hình cháy ở TPHCM đã được kiềm chế, kéo giảm so với năm 2022 trên 3 tiêu chí, gồm số vụ cháy, số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, thiệt hại tài sản.

Năm 2023, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 của Phòng PC07 đã tiếp nhận, xử lý 650.000 cuộc gọi. Đơn vị này đã điều động các phương tiện, trang thiết bị trực tiếp cứu chữa 217 vụ cháy, 195 vụ tai nạn, cứu sống được 157 người và hướng dẫn 300 người tự thoát khỏi đám cháy an toàn.

Trong năm qua, Phòng PC07 đã vận động hơn 1,3 triệu nhà ở riêng lẻ có lối thoát nạn thứ 2; hơn 1,2 triệu nhà ở riêng lẻ đã trang bị phương tiện thoát nạn; hơn 74.000 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có lối thoát nạn thứ 2...

PCCC TPHCM đã tổ chức 1,6 triệu lượt kiểm tra với nhà ở hộ gia đình; phát hiện gần 100.000 tồn tại, thiếu sót và 1.768 hành vi vi phạm, đã phạt cảnh cáo 340 trường hợp, phạt tiền 18 trường hợp… Trong công tác phòng cháy, lực lượng PCCC TPHCM đã vận động xây dựng được 3.304/4.436 Tổ liên gia an toàn PCCC; 3.405/4.659 Điểm chữa cháy công cộng.

Cảnh sát điều xe thang cứu 6 người mắc kẹt tại căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10 (Ảnh: An Huy).

Với những thành tích đạt được, ngày 28/9/2023, trong chương trình Lễ trao thưởng và tôn vinh điển hình tiên tiến về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2023 do Bộ Công an tổ chức, Công an TPHCM vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Phòng PC07 - Công an TPHCM và Trung tá Nguyễn Chí Thành vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.