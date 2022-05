Vì sao Johnny Depp phải "diễn vở yêu đương" với nữ luật sư?

(Dân trí) - Giới chuyên gia cho rằng chuyện tình tin đồn đang gây sốt giữa Johnny Depp và nữ luật sư là một động thái có chủ ý, bởi ngoài quan tòa xét xử vụ kiện, Depp còn quan tâm tới "tòa án dư luận".

Những ngày này, những cử chỉ ấm áp giữa tài tử Hollywood - Johnny Depp và nữ luật sư Camille Vasquez trở thành tin tức gây sốt thu hút sự quan tâm của truyền thông - công chúng. Vasquez là một thành viên trong đoàn luật sư bảo vệ cho Johnny Depp trong vụ kiện mà nam tài tử đang theo đuổi.

Cô Vasquez bắt đầu thu hút sự chú ý sau khi đứng lên chất vấn vợ cũ của Johnny Depp - nữ diễn viên Amber Heard. Cách chất vấn sắc sảo và hiệu quả của Vasquez đã gây ấn tượng mạnh đối với công chúng theo dõi vụ kiện này.

Những ngày này, những cử chỉ ấm áp giữa tài tử Hollywood - Johnny Depp và nữ luật sư Camille Vasquez trở thành tin tức gây sốt thu hút sự quan tâm (Ảnh: New York Post).

Nhưng đối với thân chủ Johnny Depp (58 tuổi), nữ luật sư Camille Vasquez (37 tuổi) lại tỏ ra rất mềm mỏng, thân thiện, ngọt ngào. Thực chất mối quan hệ giữa Depp và Vasquez là gì là điều mà công chúng đang rất quan tâm.

Chuyên gia phân tích hành vi người Anh - bà Judi James đã trả lời phỏng vấn của một số tờ tin tức, bà khẳng định rằng những tương tác ngọt ngào giữa Depp và Vasquez chỉ là một động thái đã được lên kế hoạch sẵn, để khía cạnh ngọt ngào, tình cảm, lãng mạn ở Depp được đẩy lên cao, nhằm giúp nam tài tử tạo dựng được ấn tượng tích cực hơn đối với truyền thông - công chúng.

Với một ngôi sao của công chúng như Johnny Depp, việc chiến thắng tại "tòa án dư luận", nhận được thiện cảm của công chúng, cũng là điều rất quan trọng. Điều này sẽ có tác động rất lớn đối với tên tuổi, hình ảnh và sự nghiệp sau này của Depp ở Hollywood.

Vụ kiện giữa Depp và Heard trong vài năm trở lại đây đã khiến hình ảnh của cả hai bị ảnh hưởng rất nhiều, có quá nhiều khía cạnh gây sốc trong đời sống riêng tư của họ đã bị phơi bày ra trước công chúng. Làm thế nào để lấy lại thiện cảm của công chúng dành cho mình là bài toán khó đặt ra đối với cả Depp và Heard trong hiện tại.

Tại phiên tòa, nữ luật sư Vasquez đã nhiều lần mỉm cười ngọt ngào động viên Depp, đã dành cho anh những cái ôm ấm áp khi phiên tòa kết thúc.

Thực tế, Vasquez nhiều khả năng đang cùng hợp tác tham gia vào một "vở kịch lãng mạn", nhằm đem lại lợi ích tốt đẹp nhất cho thân chủ mà cô đang bảo vệ (Ảnh: New York Post).

Những động thái ngọt ngào công khai này khiến nhiều người tin rằng giữa Depp và Vasquez có một chuyện tình, nhưng tuyệt nhiên cả đôi bên đều né tránh câu hỏi mà truyền thông đặt ra về việc giữa họ có mối quan hệ nào "ngoài công việc" không.

Đặc biệt, nữ luật sư Vasquez chỉ mỉm cười vui vẻ và quyết tỏ ra bí ẩn trước câu hỏi "ngoài lề" mà phóng viên đặt ra cho mình, trong khi cô hoàn toàn có thể đưa ra một câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát.

Thực tế, Vasquez nhiều khả năng đang cùng hợp tác tham gia vào một "vở kịch lãng mạn", nhằm đem lại lợi ích tốt đẹp nhất cho thân chủ mà cô đang bảo vệ.

Những chi tiết ngọt ngào, ấm áp giữa Depp và Vasquez sẽ giúp hình ảnh của Depp trong vụ kiện rình rang, mệt mỏi này trở nên "mềm mại" hơn, thú vị hơn, thậm chí, khiến công chúng nhớ lại một Johnny Depp phong lưu, tài tử, từng "đốn tim" phụ nữ qua những vai diễn hấp dẫn trên màn bạc.

Chuyên gia phân tích hành vi Judi James nhận định: "Các hành động giữa Depp và Vasquez trước ống kính máy ảnh có vẻ gì đó như đang tán tỉnh, nhưng đó chính là mấu chốt vấn đề mà họ đang hướng tới. Một bức ảnh có giá trị bằng ngàn câu từ, họ không cần nói gì cả, nhưng những bức ảnh rõ ràng đã khiến chúng ta nói về những điều lãng mạn, ngọt ngào.

Một nữ luật sư như Vasquez sẽ luôn hành động trong không gian tòa án một cách có mục đích rõ ràng, chứ không hề vô tình, bột phát, sốc nổi. Hành động của cô ấy khiến Depp có vẻ lãng mạn, ngọt ngào, hấp dẫn hơn. Đối với những người vốn đã theo dõi vụ kiện và dành thiện cảm cho Depp, chứng kiến hành động ngọt ngào của Vasquez dành cho anh, sẽ càng thiện cảm hơn với Depp".

Phiên tòa giữa hai ngôi sao Hollywood thực tế không chỉ có thắng thua xét trên quyết định của thẩm phán, mà còn là một cuộc chiến để giành được sự ủng hộ của công chúng (Ảnh: New York Post).

Nữ luật sư Vasquez và nhóm luật sư bào chữa cho Depp biết rất rõ rằng những cử chỉ của Vasquez và Depp sẽ được phóng viên ghi lại và xuất hiện trên khắp các tờ tin tức. Chuyên gia Judi James tin rằng đây là một động thái đã được lên kế hoạch rõ ràng từ trước.

Phiên tòa giữa hai ngôi sao Hollywood thực tế không chỉ có thắng thua xét trên quyết định của thẩm phán, mà còn là một cuộc chiến để giành được sự ủng hộ của công chúng. Thực tế, cả Heard và Depp đều đang nỗ lực bằng mọi cách để không chỉ chiến thắng trước tòa, mà còn chiến thắng trong lòng công chúng.

Về phần Depp, anh cũng hồi đáp lại những sự ân cần của nữ luật sư Vasquez, anh kéo ghế cho cô ngồi, thì thầm vài điều vào tai cô...

Những hành động này khiến Johnny Depp trở nên dịu dàng, lịch thiệp, hấp dẫn hơn, hoàn toàn trái ngược với những khắc họa từ phía Heard trước tòa, rằng anh là một người đàn ông lập dị, bạo lực.

Hơn thế, việc đoàn luật sư bảo vệ cho Johnny Depp cử cô Vasquez ra chất vấn Amber Heard cũng là một động thái có sự tính toán. Việc để một nữ luật sư chất vấn Amber Heard sẽ khiến công chúng cảm thấy mọi việc "mềm mỏng" hơn, so với việc để một nam luật sư đứng ra làm nhiệm vụ đó.

Theo dõi xuyên suốt vụ kiện giữa Depp và Heard có thể nhận thấy rằng họ đúng là một cặp đôi "duyên nợ sâu dày", "kẻ tám lạng, người nửa cân" (Ảnh: New York Post).

Thực tế, Vasquez đã có những câu chất vấn rất sắc sảo, rất hiệu quả và đưa lại những ảnh hưởng cả trong và ngoài phiên tòa. Chẳng hạn, cô đã khiến Amber Heard phải thừa nhận rằng vì nhiều lý do, Heard vẫn chưa quyên góp từ thiện tất cả số tiền được bồi thường sau khi ly hôn Johnny Depp, như chính lời Amber Heard đã từng tuyên bố trước đó.

Nữ luật sư Camille Vasquez đã tốt nghiệp hai trường Đại học và từng được tạp chí chuyên ngành luật The Best Lawyers in America (Mỹ) nhận định là "nhân vật đáng quan tâm" trong giới luật sư tại Mỹ trong năm 2021 - 2022. Hiện tại, quả thực cô Vasquez đang rất được quan tâm khi tham gia vào vụ kiện giữa Depp và Heard.

Johnny Depp từng nhắm tới việc mời một nữ luật sư lớn tuổi

Thực tế, theo một số nguồn tin, trước khi nữ luật sư Camille Vasquez tham gia vào đoàn luật sư bảo vệ cho Depp, nam tài tử đã muốn mời "siêu luật sư" - một phụ nữ nổi tiếng đanh thép trong giới luật sư tại Mỹ - bà Kathleen Zellner tham gia bảo vệ cho mình trước tòa.

Việc mời một nữ luật sư tham gia vào vụ kiện này để người đó đứng ra chất vấn Amber Heard là điều đã được phía Johnny Depp thống nhất ngay từ đầu, nhưng mời nữ luật sư nào tham gia là điều mà họ phải rất cân nhắc và tính toán.

Johnny Depp và Amber Heard kết hôn và bên nhau với tư cách vợ chồng được... một năm, nhưng ly hôn đã 5 năm vẫn chưa thể dừng việc kiện tụng (Ảnh: New York Post).

Về bà Kathleen Zellner (65 tuổi), bà đã từng bào chữa trong những vụ án hình sự và thể hiện khả năng lật ngược vấn đề một cách đáng kinh ngạc, đầy tính thuyết phục. Bà Zellner từng bào chữa cho người bị cáo buộc phạm tội giết người trở thành... trắng án, sau khi bà đưa ra được những bằng chứng và lý lẽ thuyết phục.

Sự nghiệp của bà thậm chí đã truyền cảm hứng cho... phim dài tập tại Mỹ. Nhưng sau cùng, vì nhiều lý do, phía Johnny Depp đã quyết định mời nữ luật sư Camille Vasquez, một nữ luật sư trẻ nhưng không hề thiếu kinh nghiệm. Sự hiệu quả của nữ luật sư Vasquez đã được chứng minh qua những màn chất vấn mà cô dành cho Amber Heard.

Ngoài ra, nếu phía Depp mời bà Zellner tham gia vào vụ kiện, Depp sẽ không thể có được "vở kịch tình cảm" như anh đang có với Vasquez. Nữ luật sư trẻ Camille Vasquez đã không chỉ hỗ trợ được Johnny Depp trong vụ kiện trước tòa, mà còn phối hợp giúp anh tạo nên một câu chuyện thú vị để "ghi điểm" ngọt ngào trước truyền thông - công chúng.

Theo dõi xuyên suốt vụ kiện giữa Depp và Heard có thể nhận thấy rằng họ đúng là một cặp đôi "duyên nợ sâu dày", "kẻ tám lạng, người nửa cân", kết hôn được một năm, nhưng ly hôn đã 5 năm vẫn chưa thể dừng việc kiện tụng.

Rồi ai sẽ giành chiến thắng trước tòa để nhận về số tiền bồi thường khổng lồ? Rồi ai sẽ được công chúng đón nhận trở lại để tiếp tục sự nghiệp ở Hollywood? Đó là những kết quả không thể nói trước. Tất cả chúng ta sẽ phải theo dõi tới phút cuối cùng của phiên tòa, cũng như thêm nhiều năm sau này ở Hollywood.

