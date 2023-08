Trong bài viết có tựa đề: "Blackpink đã sẵn sàng xây dựng thành công với đĩa đơn sắp phát hành", Forbes đã dành nhiều lời khen ngợi cho nhóm nhạc nữ xứ Hàn.

Theo Forbes, vào ngày 23/8 tới, khán giả yêu mến nhóm Blackpink sẽ được thưởng thức đĩa đơn mới mang tên The Girls của nhóm. Đây là đĩa đơn mới nhất của 4 cô gái, được phát hành sau gần 1 năm nhóm tạm dừng ra sản phẩm âm nhạc mới. Cộng đồng người hâm mộ Blackpink toàn thế giới đang háo hức với sản phẩm âm nhạc mới này.

"The Girls chưa được phát hành nhưng nó đã có một ảnh hưởng đáng kể. Có rất nhiều lý do khiến sản phẩm âm nhạc này được kỳ vọng là thành công trong hầu hết các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu", tờ Forbes nhận định.

Blackpink vừa có chuyến lưu diễn 2 đêm thành công tại Việt Nam, tháng 7 (Ảnh: Instagram Blackpink).

Album mới nhất của nhóm, được trình làng vào năm 2022, mang tên Born Pink đã chiếm vị trí số một trong bảng xếp hạng âm nhạc Top 200 của Billboard (Mỹ). Do vậy, sự thành công của đĩa đơn The Girls được kỳ vọng rất nhiều.

Forbes viết: "Cứ mỗi năm trôi qua, vị thế của Blackpink trong ngành công nghiệp âm nhạc lại tăng lên. Họ đã là hiện tượng toàn cầu và những nỗ lực gần đây giúp họ càng nổi tiếng hơn nữa.

Cả 4 thành viên của nhóm đều có sự nghiệp riêng thành công. Mỗi người đều thể hiện được tài năng âm nhạc và thương hiệu riêng biệt. Tất cả sự chú ý dành cho từng đĩa đơn và bộ sưu tập mà họ phát hành đang ngày càng củng cố vị thế của Blackpink trong làng nhạc trẻ".

Forbes nhận định, tác động của Blackpink đối với ngành kinh doanh âm nhạc toàn cầu ngày nay là "không thể chối từ". 4 cô gái của nhóm đang giữ vai trò tiên phong trong việc giới thiệu Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) tới khán giả toàn thế giới.

"Những thành công trước đó của nhóm tại Mỹ mở đường cho các nghệ sĩ nhạc trẻ xứ Hàn khác có được sức hút và thành công nhất định trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế", tờ này nhận định.

Trong vài năm qua, khán giả phương Tây tiếp cận và vui vẻ đón nhận nhiều gương mặt nghệ sĩ Hàn Quốc. Không chỉ nghe nhạc, khán giả quốc tế còn thích thú với các hoạt động khác liên quan tới Hàn Quốc như tìm hiểu thời trang, khám phá du lịch xứ kim chi.

Bài báo của Forbes nhanh chóng được chia sẻ trên các diễn đàn âm nhạc và các mạng xã hội. Trên Twitter, đông đảo người hâm mộ đồng tình với nhận định của tờ Forbes. Họ cho rằng, thành công và sức ảnh hưởng của nhóm nhạc nữ xứ Hàn là hoàn toàn chuẩn xác.

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng yêu thích nhạc trẻ xứ Hàn lại tranh cãi, Blackpink không phải là nhóm nhạc Hàn Quốc duy nhất thành công và có sức ảnh hưởng trên thế giới hiện nay. Họ càng không phủ nhận đóng góp của những thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ Hàn Quốc thời trước.

"Blackpink hay BTS giúp Kpop nổi tiếng hơn ở khu vực phương Tây, chứ không phải mở đường cho Kpop đến với khán giả toàn cầu", một khán giả nhận định. "Blackpink không phải là người mở đường. Các thế hệ nghệ sĩ như Psy, BoA, Big Bang, 2NE1, Wonder Girls, SNSD đã nổi tiếng tại Mỹ trước Blackpink rất nhiều. Họ đã góp mặt đưa nhạc trẻ Hàn Quốc tiếp cận khán giả Âu Mỹ. Họ có lẽ mới là người đặt nền móng", một ý kiến khác bày tỏ.

Những ý kiến trên nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả. Theo những khán giả này, H.O.T, Kpop, Big Bang, TVXQ, 2NE1, Wonder Girls, SNSD, BoA, Bi Rain… đều là những cái tên Kpop phủ sóng truyền thông quốc tế trước sự xuất hiện của Blackpink.

Với các khán giả yêu thích làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc), 4 thành viên của Blackpink được xem là "Gen 3" (thế hệ thứ ba) của Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn).

"Gen 1" là các nhóm nhạc ra đời, hoạt động cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 như H.O.T, Shinhwa, S.E.S. Họ chính là những người đặt nền móng cho sự phát triển của làn sóng thần tượng xứ Hàn.

"Gen 2" bao gồm những cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc trẻ xứ Hàn như BoA, SNSD, Super Junior, Big Bang, 2NE1, 2PM, DBSK. Thế hệ "Gen 3" ra đời sau năm 2010 với những gương mặt tiêu biểu như EXO, BTS, Twice, Blackpink.

Sự phát triển của truyền thông, các nền tảng nghe nhạc giúp các nhóm nhạc xứ Hàn thế hệ "Gen 3" đến gần với khán giả châu Mỹ, châu Âu.

Ra mắt khán giả từ năm 2016, 4 cô gái của Blackpink đã chinh phục khán giả nhờ tài năng âm nhạc, phong cách riêng độc đáo. Blackpink thuộc sự quản lý của YG Entertainment -1 trong 3 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Chỉ sau 7 năm hoạt động, nhóm đã sở hữu 5 ca khúc có lượt xem trên 1,3 tỷ view trên nền tảng YouTube. Ngày 30/7, nhóm hạnh phúc thông báo MV Ddu Du Ddu Du đạt hơn 2,1 tỷ lượt người xem trên YouTube, giúp Blackpink thiết lập kỷ lục mới trong sự nghiệp.

Các ca khúc của nhóm như Kill This Love, How You Like That, Pink Venom, Shut Down vang lên tại nhiều sự kiện âm nhạc hoành tráng. 4 thành viên được biểu diễn ở các sân khấu lớn, trong đó có Coachella - lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh cùng các ngôi sao hàng đầu thế giới vào năm 2023.

Nhóm cũng có cơ hội hợp tác với nhiều ngôi sao ca nhạc hàng đầu hay xuất hiện trong các lễ trao giải âm nhạc, các kênh truyền hình của Mỹ. Tờ Portal Kocca nhận định, âm nhạc của Blackpink có nhiều điểm tương đồng với nghệ sĩ đình đám Âu Mỹ, đậm chất đường phố. Do vậy, các cô gái của nhóm dễ gây thiện cảm với khán giả quốc tế.

Sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc và cá tính riêng giúp Blackpink chiếm được cảm tình của khán giả toàn cầu (Ảnh: YG Entertainment).

Blackpink theo đuổi phong cách riêng. Trong khi các nhóm nhạc nữ xứ Hàn được định hình phong cách nữ tính, dịu dàng, 4 thành viên của nhóm lại hướng tới hình ảnh nổi loạn và cá tính. Các MV của họ ngập tràn màu sắc, vũ đạo sáng tạo, thể hiện tinh thần phóng khoáng, mạnh mẽ của phụ nữ.

Tờ Billboard nhận xét lượng khán giả đông đảo và trung thành là yếu tố đưa Blackpink đến đỉnh cao. Người hâm mộ giúp Blackpink luôn có sức nóng trên các mạng xã hội, truyền thông, sở hữu các sản phẩm âm nhạc "hot".

Không chỉ có ảnh hưởng trong lĩnh vực âm nhạc, các thành viên của nhóm còn là gương mặt đại diện cho các thương hiệu thời trang cao cấp toàn cầu.

Chuyến lưu diễn của Blackpink mang tên Born Pink bắt đầu từ tháng 10/2022 và được chào đón trên khắp thế giới. Chuyến lưu diễn toàn cầu này đang mang về cho công ty chủ quản của Blackpink hơn 163 triệu USD doanh thu.

Với con số này, Blackpink đang là nhóm nhạc nữ có doanh thu lưu diễn toàn cầu cao nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới, vượt qua Spice Girls. Đại diện của YG Entertainment kỳ vọng, chuyến lưu diễn toàn cầu thứ hai của nhóm sẽ cán mốc 200 triệu USD doanh thu khi kết thúc.

Theo WealthyPersons.com, giá trị tài sản ròng của Blackpink khoảng 24 triệu USD/năm, điều đó có nghĩa là mỗi thành viên sẽ mang về 6 triệu USD/năm. Theo ước tính của Celebrity Networth, các thành viên Blackpink có tổng tài sản khoảng 62 triệu USD.

Gần 30 năm qua, ngành công nghiệp giải trí Kpop không chỉ là một phương tiện truyền bá văn hóa Hàn Quốc mà còn mang lại khoản lợi nhuận siêu khổng lồ cho quốc gia này. Theo Circle Chart, số lượng tiêu thụ album Kpop tăng mạnh từ năm 2016, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong 3 năm qua.

Bên cạnh doanh thu từ việc phát hành album, các nhóm nhạc Hàn Quốc còn thu lợi nhuận khổng lồ từ việc tổ chức các đêm diễn. Trung bình, mỗi buổi biểu diễn có sức chứa trên dưới 10.000 khán giả. Những show diễn lớn, dài ngày có để đón 40.000-70.000 người tham gia.

Theo Forbes