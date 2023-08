Theo Korea Times, từ tháng 4 vừa rồi, Blackpink đã vươn lên trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu lưu diễn toàn cầu cao nhất lịch sử âm nhạc. Theo đó, họ mang về cho công ty chủ quản doanh thu 78,5 triệu USD trong năm 2022 từ chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink.

Theo số liệu của Touring Data (Mỹ), con số 78,5 triệu USD đã giúp Blackpink phá kỷ lục của nhóm nhạc Anh - Spice Girls - trong chuyến lưu diễn toàn cầu hồi năm 2019. Chuyến lưu diễn toàn cầu năm 2019 của Spice Girls mang về 78,2 triệu USD doanh thu.

Blackpink đang giữ kỷ lục về doanh thu lưu diễn toàn cầu với một nhóm nhạc nữ (Ảnh: Getty Images).

Xếp sau Blackpink, Spice Girls trong bảng danh sách "Những nhóm nhạc nữ có doanh thu lưu diễn cao nhất lịch sử âm nhạc" là TLC và Destiny Child với doanh thu tương ứng là 72,8 triệu USD và 70,8 triệu USD.

Các thành viên của Blackpink chính thức khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink từ tháng 10/2022 tại Seoul, Hàn Quốc. Nhóm đã qua nhiều quốc gia như Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Australia, Indonesia... và gần nhất là Việt Nam.

Trong năm 2022, nhóm thực hiện 26 đêm diễn và hút gần 367.000 khán giả. Born Pink trở thành chuyến lưu diễn toàn cầu của một ban nhạc nữ xứ Hàn có doanh thu "khủng" nhất và được kỳ vọng sẽ hút trên dưới 1,5 triệu khán giả trên toàn cầu.

Theo số liệu của Touring Data (Mỹ), trước đêm diễn tại Hà Nội, chuyến lưu diễn Born Pink của 4 cô gái nhà YG Entertainment đã cán mốc 163 triệu USD. Chia sẻ với Korea Times, đại diện của YG Entertainment kỳ vọng, chuyến lưu diễn toàn cầu của Blackpink sẽ đạt doanh thu trên 200 triệu USD.

Blackpink hiện kiếm được 163 triệu USD từ chuyến lưu diễn toàn cầu "Born Pink" (Ảnh: YG).

Blackpink là cái tên đình đám và có sức ảnh hưởng của Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn). Ra mắt từ năm 2016, 4 thành viên nhà YG Entertainment gặt hái loạt thành công. Họ chinh phục khán giả thế giới với loạt ca khúc đình đám như How You Like That (2020), Shut Down (2022).

Họ cũng là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên được trình diễn tại sự kiện âm nhạc Coachella (Mỹ), một sự kiện âm nhạc thường niên tại Mỹ thu hút trên dưới 300.000 khán giả. Blackpink còn vinh dự hợp tác với các ngôi sao nổi tiếng như Dua Lipa, Lady Gaga, Selena Gomez và Cardi B.

Nhóm Blackpink kiếm hàng chục triệu USD mỗi năm bằng cách nào?

Theo WealthyPersons.com, giá trị tài sản ròng của Blackpink khoảng 24 triệu USD/năm, điều đó có nghĩa là mỗi thành viên sẽ mang về 6 triệu USD/năm. Theo ước tính của Celebrity Net Worth, các thành viên Blackpink hiện có tổng tài sản khoảng 62 triệu USD.

Các cô gái nhà YG Entertainment kiếm tiền chủ yếu bằng việc phát hành các sản phẩm âm nhạc, thực hiện các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, làm đại sứ cho các thương hiệu.

Blackpink đang là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng nhất của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Blackpink Instagram).

Blackpink thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên từ năm 2018, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong chuyến lưu diễn đầu tiên, họ bán được 472.183 vé và thu về 56,75 triệu USD. Lúc đó, giá vé trung bình là 120 USD.

Đến chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai mang tên Born Pink, giá vé trung bình tăng gấp đôi lên khoảng 214 USD. Với doanh thu hơn 163 triệu USD, chuyến lưu diễn Born Pink hiện đạt doanh thu gần gấp 3 chuyến lưu diễn đầu tiên của Blackpink. Doanh thu này cũng là niềm mơ ước với nhiều nhóm nhạc trên thế giới.

Bên cạnh chuyến lưu diễn toàn cầu, Blackpink còn được mời tham dự nhiều sự kiện âm nhạc. Tháng 11/2022, nhóm biểu diễn 2 ngày liên tiếp tại Prudential Center, New York, Mỹ. Họ kiếm được tổng cộng 32 triệu USD chỉ sau một đêm và trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu cao nhất tại Mỹ.

Vào thời điểm dịch Covid-19, Blackpink vẫn có thu nhập từ việc thực hiện chương trình ca nhạc trên nền tảng trực tuyến. Buổi hòa nhạc trực tuyến mở màn của Blackpink mang tên The Show thu hút hơn 280.000 người (không bao gồm khán giả Trung Quốc). Nhóm nhạc thần tượng xứ kim chi kiếm được khoảng 10,5 triệu USD từ sự kiện này.

Blackpink có nguồn thu hậu hĩnh từ việc phát hành các sản phẩm âm nhạc, tổ chức các chuyến lưu diễn, làm gương mặt quảng cáo (Ảnh: YG).

Bên cạnh doanh thu bán vé từ các show diễn, Blackpink còn mang về cho công ty chủ quản khoản thu nhập "khủng" nhờ việc bán hàng hóa phiên bản giới hạn liên quan đến nhóm nhạc.

Người hâm mộ Blackpink có thể mua móc chìa khóa, lightstick (gậy phát sáng), hộp cơm văn phòng, ốp lưng, búp bê hình thần tượng, áo phông mũ liên quan tới nhóm nhạc tại các điểm tổ chức show diễn hoặc các trang web.

Theo Weverseshop, trang web phân phối hàng độc quyền của Blackpink và nhiều nhóm nhạc Kpop, ảnh thành viên, móc khóa, áo phông, túi xách, kẹp tóc, sách ảnh, sticker, mũ in ảnh và sách bán lời bài hát luôn bán chạy.

Những hình ảnh độc quyền trong các đêm diễn của Blackpink được dùng làm chất liệu cho các bộ phim tài liệu liên quan tới nhóm. Tháng 8/2021, bộ phim Black Pink the movie ghi lại các màn trình diễn của Blackpink và hành trình chuẩn bị cho chuyến lưu diễn của họ được trình làng.

Bộ phim về nhóm nhạc - "Black Pink the movie" thu về 4,8 triệu USD doanh thu phòng vé (Ảnh: Starnews).

Black Pink the movie thu về 4,8 triệu USD doanh thu phòng vé tại nhiều quốc gia và được ghi nhận là tác phẩm có doanh thu cao nhất trong số các bộ phim chiếu rạp liên quan tới sự kiện âm nhạc được phát hành trong năm 2021.

Ngoài các hoạt động âm nhạc, Blackpink còn có thu nhập ấn tượng từ mạng xã hội. Theo Naver, nhóm nhạc kiếm được khoảng 604.000 USD/tháng từ YouTube.

Kênh YouTube của nhóm có 90,4 triệu người theo dõi và trang cá nhân của nhóm trên Instagram thu hút 56,8 triệu người.

Nhờ mức độ ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang với khán giả trẻ, các thành viên của Blackpink là gương mặt đại diện cho các thương hiệu và kiếm bộn tiền từ hoạt động quảng cáo.

Một nhãn hiệu của Hàn Quốc từng tiết lộ, chi phí thuê Jennie của Blackpink làm người mẫu quảng cáo ít nhất là 700 triệu won (khoảng 12 tỷ đồng) cho một hợp đồng và cao nhất có thể lên tới 1 tỷ won (khoảng 17 tỷ đồng).

Theo Vogue Business, từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2021, Lisa của Blackpink mang về 80,9 triệu USD giá trị truyền thông cho Celine, thương hiệu mà cô làm đại sứ, thông qua những bài đăng trên mạng xã hội Instagram.