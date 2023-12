Taylor Swift đem lại cú hích 5 tỷ USD cho kinh tế Mỹ trong năm nay

Trong dư luận Mỹ, có không ít người cảm thấy sửng sốt trước quyết định của tạp chí Time trong việc trao danh hiệu "Nhân vật của năm 2023" cho nữ ca sĩ Taylor Swift. Việc để một ngôi sao nhạc pop trở thành "Nhân vật của năm" khiến không ít người cho rằng tạp chí Time đã thiếu nghiêm túc với chính sự lựa chọn của mình.

Trong lịch sử trao danh hiệu "Nhân vật của năm", Time đã luôn lựa chọn những nhân vật được nhận xét là có sức nặng, chẳng hạn như các chính trị gia, các tỷ phú, các nhà hoạt động xã hội nổi tiếng...

Trước đây, Time chưa từng trao danh hiệu "Nhân vật của năm" cho một ngôi sao giải trí, nhưng Taylor Swift không phải một ngôi sao giải trí... bình thường.

Thực tế, ngay cả những ngôi sao ca nhạc và nhóm nhạc đình đám nhất trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp cũng không đạt tới những thành công như Taylor Swift đã xác lập được trong năm 2023. Thành công của Swift đã vươn tới một đẳng cấp mà chưa ngôi sao nhạc pop quốc tế nào từng đạt tới.

Với tour lưu diễn Eras, Taylor Swift trở thành ngôi sao ca nhạc có tour lưu diễn đạt doanh thu lớn nhất mọi thời đại. Doanh thu từ các sản phẩm âm nhạc của Taylor Swift cũng luôn ở mức ấn tượng.

Bộ phim xoay quanh tour lưu diễn Eras của cô không chỉ đạt doanh thu lớn mà còn được đề cử tại một số giải thưởng điện ảnh. Chính Swift đã sản xuất bộ phim làm về tour lưu diễn của mình.

Trailer phim "Taylor Swift: The Eras Tour" (Video: CGV).

Các đài phát thanh không ngừng phát nhạc của Taylor Swift. Các trường đại học mở ra những khóa học nghiên cứu về cô. Lượng fan muốn xem Swift biểu diễn lớn đến mức cô có thể tổ chức 3 đêm nhạc liên tiếp tại cùng một sân vận động. Các fan yêu quý Taylor Swift cuồng nhiệt, trung thành, bền bỉ.

Trong năm nay, thông tin về Taylor Swift thống trị dòng tin tức showbiz quốc tế. Trong tuần qua, Taylor Swift đã bước sang tuổi 34, cô chính thức được nhìn nhận là ngôi sao nhạc pop đình đám nhất thế giới.

Nhìn lại hành trình của Taylor Swift

Từ một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc đồng quê có hợp đồng thu âm đầu tiên năm 14 tuổi, Taylor Swift đã trở thành một ca sĩ nhạc pop thống trị tại các giải thưởng. Swift đã bán ra thị trường âm nhạc quốc tế 114 triệu album. Chính khả năng tự sáng tác của Swift đã giúp sự nghiệp ca hát của cô thăng hoa.

Swift được coi là nữ hoàng của những ca khúc chia tay. Chính khi hát về những lần trải qua tan vỡ trong chuyện tình cảm, Taylor Swift đã tạo được sự đồng cảm lớn với các fan, tạo nên sự kết nối sâu sắc với những người yêu thích âm nhạc của cô.

Ở Taylor Swift có cả sự bền bỉ và tham vọng, chính những điều ấy đã giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp (Ảnh: Daily Mail).

Từ những ca khúc ngọt ngào và trẻ trung, thể hiện tâm sự của một cô gái mới lớn trong Love Story hay You Belong With Me, Taylor Swift dần trưởng thành, chín chắn hơn. Cô viết nên những ca khúc tinh tế và sâu sắc hơn như Champagne Problems hay The Last Great American Dynasty. Ca từ trong các ca khúc của Swift luôn được viết ra như những câu chuyện.

Trong sự nghiệp, Swift từng trải qua những sự chê bai, chế giễu, sự công kích công khai. Cô cũng phải nỗ lực rất vất vả để duy trì được đẳng cấp và phong độ của bản thân qua thời gian. Sau tất cả, Swift đã vượt qua được để tiếp tục đứng vững trên đỉnh cao sự nghiệp.

Ở Taylor Swift có cả sự bền bỉ và tham vọng, chính những điều ấy đã giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp: "Chính những lúc khó khăn nhất, tôi cảm thấy đó chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Tôi cảm thấy bản thân có đủ sự mạnh mẽ về tinh thần để đối diện với tất cả những gì có thể xảy ra".

Vượt lên tất cả những thăm trầm, Taylor Swift đã đạt tới thành công lớn nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm này, đó chính là tour lưu diễn Eras quảng bá cho album thứ 10 của cô. Đây cũng là tour lưu diễn tổng kết lại toàn bộ sự nghiệp ca hát của Taylor Swift tính đến nay. Tour lưu diễn Eras đã trở thành tour lưu diễn đạt doanh thu lớn nhất trong lịch sử nền công nghiệp âm nhạc thế giới.

Taylor Swift tạo nên cú hích cho nền kinh tế Mỹ

Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, tour Eras bắt đầu được Swift khởi động tại Mỹ với 53 buổi biểu diễn cháy vé tại 20 thành phố. Sau đó, Swift bắt đầu đi lưu diễn quốc tế.

Thành công của Swift với tour Eras làm lu mờ nhiều tour lưu diễn thành công của các nghệ sĩ đình đám khác. Tour Eras liên tục xác lập kỷ lục về lượng vé bán ra. Swift không chỉ tạo nên dấu ấn thành công về mặt nghệ thuật và xúc cảm trong người hâm mộ, cô còn tạo nên dấu ấn về mặt kinh tế khi đi qua các thành phố.

Tour lưu diễn của Swift đã đem lại những cú hích cho nền kinh tế ở nhiều bang của nước Mỹ, cũng như cho tổng thể nền kinh tế của cả nước Mỹ trong năm nay (Ảnh: Time).

Những con số cho thấy cú hích kinh tế tạo nên bởi tour Eras rất ấn tượng. Ước tính, tour Eras đã tạo nên khoản chi dùng lên tới 5 tỷ USD khi đi qua các thành phố của Mỹ.

Theo tính toán của Hiệp hội Du lịch Mỹ, tour lưu diễn của Taylor Swift ở trong nước Mỹ đã đem lại khoản gia tăng chi dùng trong nền kinh tế Mỹ ở ngưỡng 5 tỷ USD. Đây là số tiền mà các fan của Swift tại Mỹ đã chi ra cho việc di chuyển, thuê phòng và chi dùng trong quá trình lưu lại một thành phố để theo dõi đêm nhạc của thần tượng.

Swift không chỉ làm giàu cho bản thân từ tour lưu diễn Eras, các chuyên gia kinh tế Mỹ nhìn nhận rằng cô đã đem lại những tác động tích cực cho nền kinh tế Mỹ.

Chẳng hạn, khi cô tổ chức 2 đêm nhạc tại thành phố Denver, bang Colorado, trung bình mỗi fan có mặt tại đêm nhạc chi ra 1.300 USD cho việc thuê phòng, di chuyển, ăn uống, mua sắm... 2 đêm diễn của Taylor Swift tại Denver đã tạo nên cú hích chi dùng trong bang Colorado ở mức 140 triệu USD.

Với 6 đêm diễn ở thành phố Los Angeles, bang California, Taylor Swift đã biểu diễn trước nửa triệu khán giả và tạo nên cú hích kinh tế cho bang này ở mức gần 320 triệu USD.

Có thể thấy rằng tour lưu diễn của Swift đã đem lại những cú hích cho nền kinh tế ở nhiều bang của nước Mỹ, cũng như cho tổng thể nền kinh tế của cả nước Mỹ trong năm nay.

Các tờ tạp chí kinh doanh của Mỹ như Fortune hay Wall Street Journal đều đã phân tích những hiệu ứng kinh tế mà Taylor Swift đem lại cho nền kinh tế Mỹ (Ảnh: Daily Mail).

Bà Carolyn Sloan - giảng viên chuyên ngành kinh tế tại Đại học Chicago - chia sẻ với tạp chí Forbes: "Taylor Swift giống như một tập đoàn lớn hoạt động đa lĩnh vực. Cô ấy có thể đem lại cú hích kinh tế ở nhiều mảng. Chúng ta từng đánh giá chưa đúng mức tầm vóc sự nghiệp của Swift khi xét ở khía cạnh kinh tế. Với những con số được đưa ra trong năm nay, không ai còn có thể nghi ngờ điều này".

Chính sức chi dùng của các fan khi có mặt tại các đêm nhạc của Swift đã giúp nền kinh tế ở nhiều thành phố, nhiều bang của Mỹ có những tín hiệu vui. Việc fan hào hứng di chuyển xuyên qua các thành phố, các bang, thuê phòng tại các khách sạn, mua sắm, ăn uống, tham quan, vui chơi... đã giúp nền kinh tế ở những nơi mà tour Eras đi qua có được những cú hích.

Các tờ tạp chí kinh doanh của Mỹ như Fortune hay Wall Street Journal đều đã phân tích những hiệu ứng kinh tế mà Taylor Swift đem lại cho nền kinh tế Mỹ.

Sau kỳ nghỉ đông, Taylor Swift sẽ tiếp tục đi lưu diễn trong tháng 2/2024 tại một số quốc gia Châu Á, trước khi đi tới các quốc gia Châu Âu trong mùa hè năm sau. Khi tour đi đến chặng cuối, Swift sẽ trở về Mỹ biểu diễn trong mùa thu.

Tờ Washington Post ước tính rằng khoản tiền Swift thu về từ sự nghiệp ca hát sau khi kết thúc tour Eras sẽ được nâng lên mức hơn 4 tỷ USD. Chưa có ngôi sao nào từng làm được điều này trong lịch sử âm nhạc từ trước đến nay.

Taylor Swift: Xinh đẹp, "chơi đẹp", yêu ghét phân minh

Kiếm được nhiều tiền, Swift cũng rất biết cách chia sẻ với những số phận kém may mắn. Cô thường quyên góp tiền rất hào phóng cho những tổ chức từ thiện hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo. Swift cũng thường gửi tiền quyên góp cho các quỹ từ thiện hoạt động tại những thành phố mà cô đến biểu diễn.

Khi kết thúc chặng lưu diễn tại Mỹ, Swift đã dành tặng số tiền thưởng thêm lên tới 55 triệu USD cho các thành viên trong ê-kíp phục vụ tour lưu diễn. Trong đó, 50 tài xế xe tải điều khiển các xe chở thiết bị phục vụ hoạt động lưu diễn tại Mỹ được tặng 95.000 USD/người.

Taylor Swift không ngừng làm mới hình ảnh bản thân, khiến bản thân luôn hấp dẫn, ấn tượng mỗi khi xuất hiện (Ảnh: Daily Mail).

Đó chính là một khía cạnh đẹp ở Swift. Cô luôn hành xử đẹp với các nhân sự hợp tác với mình. Đối với các fan, Swift là người truyền cảm hứng. Thực tế, các fan nữ của Swift mới thực sự đông đảo, nhiều fan cho biết họ tìm được sự đồng cảm với Swift và dành sự ngưỡng mộ cho Swift. Taylor Swift không ngừng làm mới hình ảnh bản thân, khiến bản thân luôn hấp dẫn, ấn tượng mỗi khi xuất hiện.

Swift đã vượt qua những giai đoạn suy sụp nhất, khi hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sự đối đầu căng thẳng giữa rapper Kanye West và Taylor Swift chính là câu chuyện mà cô không bao giờ quên. Năm 2009, khi cô lên nhận giải thưởng tại một lễ trao giải âm nhạc được truyền hình trực tiếp, West đã bước lên sân khấu để phỉ báng cô và tạo nên một scandal bùng nổ ở thời điểm ấy.

Về sau này, West lại viết một ca khúc có ca từ rất thiếu tôn trọng hướng vào Swift và tuyên bố rằng chính Swift đã đồng ý để West viết những ca từ này.

Kanye West và người vợ khi ấy của nam rapper - Kim Kardashian - đã tung ra một đoạn clip ghi lại cuộc đối thoại giữa West và Swift. Theo Swift, đó là đoạn clip đã bị cắt ghép chỉnh sửa khiến người xem tưởng rằng quả thực Swift đã đồng ý, nhưng theo cô, đó là một clip dối trá.

Taylor Swift là "Nhân vật của năm 2023" do tạp chí Time bình chọn (Video: Time).

Khi đoạn clip này được tung ra, hình ảnh của Swift đã bị ảnh hưởng nặng nề. Swift buộc phải sống kín tiếng trong vòng một năm: "Đó là giai đoạn tôi suy sụp tâm lý ở mức độ chưa từng trải qua trước đây". Khi trở thành "Nhân vật của năm 2023", Swift không ngần ngại nhìn nhận lại quãng thời gian đen tối ấy.

Sự an ủi đến với cô từ một nhân vật bất ngờ: nam ca sĩ gạo cội người Anh Paul McCartney. Ông đã gửi cho Swift một tờ giấy viết tay trên đó có viết một câu: "Hãy chăm sóc đôi cánh bị gãy và rồi học cách bay lên". Swift đã lồng mảnh giấy này vào khung ảnh và treo trong ngôi nhà của cô ở Manhattan, New York, Mỹ.

Đến thời điểm này, sự nghiệp của West đang lao đao với nhiều bê bối, còn Swift đang thành công rực rỡ. Nhìn lại thời điểm mình từng bị "chơi xấu", Swift nói: "Rác rưởi sẽ luôn tự loại bỏ chính nó qua thời gian". Thái độ không khoan nhượng, rất quyết liệt và thẳng thắn của Swift khiến nhiều người thích thú.

Taylor Swift luôn đưa lại trải nghiệm đáng "đồng tiền bát gạo"

Vé xem các đêm nhạc của Swift không hề rẻ, nhưng cô luôn đưa lại những gì xứng đáng với số tiền mà fan bỏ ra để đến xem mình biểu diễn. Swift có thể biểu diễn liên tiếp hơn 40 bài hát, thay 16 bộ trang phục, trong một đêm diễn kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Swift cho biết mỗi ngày cô đều phải luyện tập thể lực và luyện giọng rất nghiêm túc, bằng cách vừa hát vừa chạy trên máy chạy bộ.

Cô phải hát được toàn bộ danh sách hơn 40 bài hát một cách rõ ràng, ổn định trên máy chạy bộ, để đảm bảo có đủ thể lực và cả độ vững giọng hát khi xuất hiện tại các buổi biểu diễn kéo dài.

Taylor Swift giống như một nữ siêu anh hùng trong nền công nghiệp giải trí, một thế lực không thể cản bước (Ảnh: Daily Mail).

Những điều mà Swift làm được trong tour lưu diễn Eras quả thực đáng nể phục. Beyoncé cần quãng nghỉ dài giữa các đêm diễn, Swift có thể biểu diễn liên tục 3 đêm liên tiếp. Adele thường gặp vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần khi đi tour lưu diễn, Swift luôn duy trì ổn định phong độ dù lịch biểu diễn dày đặc.

Madonna thường xuất hiện muộn tại các đêm diễn và thường nói nhiều trên sân khấu, Swift luôn xuất hiện đúng giờ, giao tiếp chừng mực và hát nhiều nhất có thể trong mỗi đêm diễn. Thực tế, phong độ của Swift trong giới sao nữ luôn ở mức vượt trội.

Taylor Swift giống như một nữ siêu anh hùng trong nền công nghiệp giải trí, một thế lực không thể cản bước, một ngôi sao làm nên những kỷ lục chưa từng được xác lập trong nền công nghiệp âm nhạc.

Chia sẻ với Time về trạng thái của bản thân ở thời điểm hiện tại, Taylor Swift nói: "Đây là thời điểm tôi cảm thấy tự hào nhất, hạnh phúc nhất, cũng là lúc tôi đang thỏa mãn nhất về ý tưởng sáng tạo, tôi thấy mình tự do hơn bao giờ hết.

Chúng ta có thể diễn đạt thật giản đơn, cũng có thể phức tạp hóa mọi thứ lên theo cách mình muốn, nhưng sau cùng chỉ có một câu hỏi thôi... Bạn có thấy mình được giải trí khi theo dõi tôi không?".

Phong cách thời trang của Taylor Swift qua thời gian (Video: Access Hollywood).

Theo Daily Mail