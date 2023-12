Taylor Swift quyền lực đẳng cấp thế giới: Tài năng và nhan sắc ngoại hạng

Nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift vừa xuất hiện ở vị trí thứ 5 trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong năm 2023. Bình chọn này do tạp chí tài chính kinh doanh Forbes (Mỹ) đưa ra. Trong danh sách này có sự xuất hiện của rất nhiều nữ chính trị gia, nữ doanh nhân, những phụ nữ đảm nhận các vị trí quản lý trong những tổ chức tài chính lớn...

Năm ngoái, Taylor Swift đứng ở vị trí thứ 79 trong danh sách này. Năm nay, cô đã có sự thăng hạng vượt bậc.

Eras - tour lưu diễn thế giới mà Taylor Swift đang tiến hành - nhiều khả năng sẽ trở thành tour lưu diễn đưa lại doanh thu lớn nhất trong lịch sử âm nhạc. Tính tới thời điểm hiện tại, tour đã thu về doanh số hơn 900 triệu USD. Con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng bởi Swift sẽ tiếp tục đi tour quốc tế trong cả năm 2024.

Forbes nhận định Taylor Swift không chỉ đơn thuần có một tour lưu diễn thành công được kỳ vọng xác lập kỷ lục trong lịch sử âm nhạc, mà hơn thế nữa, cô còn là một nhân vật có khả năng tác động tới nền kinh tế của một quốc gia.

Với khối tài sản 1,1 tỷ USD kiếm được chủ yếu từ sự nghiệp ca hát, ngôi sao giải trí 33 tuổi nằm trong số những phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới với sức hấp dẫn "khủng khiếp" được thể hiện rõ ràng qua những con số.

Thực tế, Swift không chỉ làm giàu cho bản thân từ tour lưu diễn Eras, các chuyên gia kinh tế tại Mỹ nhìn nhận Swift là ngôi sao có khả năng tác động tích cực tới nền kinh tế.

Chẳng hạn, khi cô tổ chức 2 đêm nhạc tại thành phố Denver, bang Colorado, Mỹ, trung bình mỗi fan có mặt tại đêm nhạc sẽ chi ra 1.300 USD cho việc thuê phòng, di chuyển, ăn uống, mua sắm... 2 đêm diễn của Taylor Swift tại Denver đã tạo nên cú hích chi dùng trong bang Colorado ở mức 140 triệu USD.

Còn theo tính toán của Hiệp hội Du lịch Mỹ, tour lưu diễn của Taylor Swift ở trong nước đã đem lại khoản gia tăng chi dùng trong nền kinh tế Mỹ ở ngưỡng hơn 5 tỷ USD. Đây là số tiền mà các fan của Swift tại Mỹ đã chi ra cho việc di chuyển, thuê phòng và chi dùng trong quá trình lưu lại một thành phố để theo dõi đêm nhạc của thần tượng.

Có thể thấy rằng tour lưu diễn của Swift đã đem lại những cú hích cho nền kinh tế ở nhiều bang của nước Mỹ, cũng như tổng thể nền kinh tế của cả nước Mỹ trong năm nay.

Bà Carolyn Sloan - giảng viên chuyên ngành kinh tế tại Đại học Chicago - chia sẻ với tạp chí Forbes: "Taylor Swift giống như một tập đoàn lớn hoạt động đa lĩnh vực. Cô ấy có thể đem lại cú hích kinh tế ở nhiều mảng. Chúng ta từng đánh giá chưa đúng mức tầm vóc sự nghiệp của Swift khi xét ở khía cạnh kinh tế. Với những con số được đưa ra trong năm nay, không ai còn có thể nghi ngờ điều này".

Taylor Swift là ngôi sao giải trí được nhắc tới liên tục trong năm nay, tầm ảnh hưởng của cô đã được các tờ tạp chí đình đám tại Mỹ ghi nhận thông qua hàng loạt danh xưng.

2023 là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp và cuộc sống riêng của Swift. Cô có một tour lưu diễn thành công ngoạn mục, một chuyện tình mới thu hút nhiều sự chú ý với cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ Travis Kelce (34 tuổi).

Thời gian gần đây, Taylor Swift liên tục được nhắc đến với những danh xưng ấn tượng. Cô đứng đầu danh sách Những người hấp dẫn nhất năm 2023 do tạp chí People bình chọn, là Nhân vật của năm 2023 do tạp chí Time vinh danh. Giờ đây, cô thuộc vào top Những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Forbes bình chọn.

Sau quá trình lưu diễn miệt mài kể từ tháng 3 tới tháng 11, Taylor Swift đang tận hưởng 2 tháng rưỡi nghỉ ngơi trước khi đi tour qua nhiều quốc gia trong suốt năm 2024.

Chia sẻ với Time về trạng thái của bản thân ở thời điểm hiện tại, Taylor Swift nói: "Đây là thời điểm tôi đang cảm thấy tự hào nhất, hạnh phúc nhất, cũng là lúc tôi đang được thỏa mãn nhất về mặt sáng tạo. Tôi thấy mình tự do hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể diễn đạt thật đơn giản, cũng có thể phức tạp hóa mọi thứ lên theo cách mình muốn, nhưng sau cùng tôi chỉ có một câu hỏi thôi... Các bạn có thấy mình được giải trí khi theo dõi tôi không?".

Tháng 10 năm nay, Swift đã chính thức trở thành nữ tỷ phú USD sau khi doanh số thu về từ tour Eras được công bố cụ thể. Điều đáng nể hơn nữa chính là Taylor Swift đã gây dựng phần lớn khối tài sản "tỷ đô" của mình từ sự nghiệp ca hát.

Không giống các ngôi sao khác, Taylor Swift không đi theo hướng mở rộng hoạt động kinh doanh sang các mảng như thời trang hay mỹ phẩm. Cô chủ yếu tập trung hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn và sản xuất âm nhạc.

Hầu như mọi khoản thu nhập lớn xuất hiện trong khối tài sản của Taylor Swift đều đến từ sự nghiệp ca hát của cô. Tờ Bloomberg nhận định Taylor Swift từ một nữ ca sĩ tuổi "teen" có tính hiện tượng đã trở thành một nữ ca sĩ ngôi sao nổi tiếng đình đám trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế.

Cô xây dựng hình ảnh một nữ ca sĩ tài năng, thân thiện, chân thành, đáng mến. Đứng sau thành công của Taylor Swift là một ê-kíp thân cận hoạt động rất hiệu quả qua năm tháng. Đứng đầu nhóm này chính là cha ruột của cô - ông Scott Swift. Cha ruột của Taylor Swift đã đứng sau hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp của con gái trong suốt nhiều năm tháng.

Taylor Swift trở thành tỷ phú USD nhờ tour lưu diễn Eras (Video: Forbes).

Hiện tại, ông Scott Swift đứng đầu một công ty đầu tư có mối liên hệ với khoảng 10 công ty con. Các công ty con này chuyên đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau liên quan tới sự nghiệp ca hát của Taylor Swift.

Các công ty con phụ trách hoạt động kinh doanh, vấn đề bản quyền, vận hành các xe buýt phục vụ hoạt động lưu diễn, quản lý bất động sản và phi cơ riêng của Taylor Swift...

Bloomberg tin rằng khối tài sản của Taylor Swift sẽ còn gia tăng mạnh mẽ trong tương lai. Dự đoán này được đưa ra dựa trên thực tế rằng nữ ca sĩ luôn tham gia vào quá trình sáng tác các ca khúc mà cô biểu diễn. Vì vậy, Taylor Swift nắm giữ bản quyền đối với tất cả các ca khúc này.

Cô được đánh giá là nữ ca sĩ có năng lực sáng tác tốt, có năng lượng lao động nghệ thuật bền bỉ, hiệu quả. Hiện tại, giá trị khối gia tài âm nhạc của Taylor Swift ước tính vào khoảng 400 triệu USD, nhưng con số này hứa hẹn sẽ còn gia tăng thêm nữa bởi nữ ca sĩ vẫn tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới.

Bloomberg ước tính về lâu dài, sự nghiệp ca hát và sáng tác của Taylor Swift sẽ tạo nên tuyển tập ca khúc có giá trị bản quyền vào khoảng 1 tỷ USD.