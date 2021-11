Phim mới của Song Hye Kyo sụt giảm rating, vì sao?

Sau 7 tập phim, "Now, We are breaking up" của Song Hye Kyo bắt đầu sụt giảm rating và bị các tác phẩm chiếu cùng khung giờ "vượt mặt".

Now, We are breaking up (Bây giờ, chúng ta đang chia tay) là dự án phim truyền hình được kỳ vọng của Song Hye Kyo, đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân xứ Hàn sau gần 3 năm tạm nghỉ đóng phim. Từ khi phim bắt đầu bấm máy tới khi chính thức lên sóng, Now, We are breaking up đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ cũng như truyền thông châu Á.

Now, We are breaking up là một tác phẩm truyền hình tình cảm, xoay quanh câu chuyện tình cảm hiện đại giữa một nữ thiết kế tài năng, cá tính và độc lập cùng một chàng trai trẻ giàu nhiệt huyết, đam mê. Phim hé lộ mối quan hệ tình cảm thời hiện đại cũng như công việc của những người hoạt động trong giới thời trang.

Song Hye Kyo xinh đẹp, giàu kinh nghiệm nhưng diễn xuất chưa thực sự mới mẻ trong "Now, We Are Breaking Up".

Hiện, phim đã được phát sóng 7 tập và được chọn vào chiếu khung giờ "vàng" vào những ngày cuối tuần. Trái với sự hào hứng khán giả dành cho những tập đầu, rating của những tập gần đây của Now, We are breaking up bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm.

Tập 5 của phim lên sóng vào ngày tối 26/11 chỉ ghi nhận mức rating 7% trên toàn quốc, giảm rõ rệt so với tập 4 (7,9%). Cùng với việc rating bị giảm, phim mới của Song Hye Kyo cũng mất luôn vị trí đầu bảng xếp hạng phim có tỷ suất người xem cao nhất khung giờ tối thứ 6 về tay bộ phim The Red Sleeve (Cổ tay áo màu đỏ) với rating 8,8%.

The Red Sleeve kể về mối quan hệ giữa thế tử Yi San (Lee Jun Ho đóng) luôn phấn đấu để trở thành vị vua tốt bụng, nhân từ và cô cung nữ muốn sống cuộc đời do chính mình lựa chọn Seong Deok Im (Lee Se Young đóng).

Mối quan hệ của chàng thế tử và cung nữ đan xen giữa những chi tiết ngọt ngào, hài hước khiến khán giả vừa cảm thấy thư giãn, vừa cảm thấy tò mò. Ngoài ra, những cuộc tranh đấu bí ẩn nơi cung cấm cũng cuốn người xem. Phản ứng hóa học tuyệt vời giữa cặp diễn viên chính Junho và Lee Se Young trong The Red Sleeve được đánh giá cao.

Sự chênh lệch tỷ suất người xem giữa hai phim là không quá bất ngờ khi kịch bản Now, We Are Breaking Up khá dễ đoán, quen thuộc còn The Red Sleeve ngày càng hấp dẫn.

Mạch phim trong các tập gần đây của Now, We are breaking up đang có dấu hiệu buồn tẻ, chỉ quanh quẩn những cuộc gặp gỡ, trò chuyện hay mối quan hệ tình cảm chưa có nhiều đột phá giữa nhân vật Ha Young Eun (Song Hye Kyo đóng) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong đóng). Ha Young Eun dần thừa nhận có cảm tình với Yoon Jae Guk nhưng vẫn ngần ngại mở lòng.

Câu chuyện tình yêu nhiều duyên nợ giữa một cô gái và cặp anh em ruột trong Now, We are breaking up vốn được khai thác khá nhiều lần trên màn ảnh xứ Hàn. Mạch phim chậm, cùng bối cảnh thời trang trong phim đều chưa đạt được sự kỳ vọng của khán giả.

Tập 1 của Now, We are breaking up gây chú ý với cảnh "nóng" gắn mác 19+ giữa Song Hye Kyo và người đồng nghiệp kém tuổi Jang Ki Yong. Tuy nhiên, sau 4 tập, tác phẩm của đạo diễn Lee Gil Bok vẫn không có gì đột phá từ rating đến nội dung và diễn xuất của dàn diễn viên trẻ được nhiều kỳ vọng.

Đặc biệt, diễn xuất và cách gây dựng nhân vật của Song Hye Kyo trong Now, We are breaking up cũng không được đánh giá cao. So với những nhân vật trong quá khứ của cô, nhân vật nhà thiết kế Ha Young Eun của cô không có điểm mới.

Ha Young Eun là một phụ nữ xinh đẹp, thông minh nhưng đường tình duyên trắc trở. Cách diễn xuất nhạt nhòa, đọc thoại không tình cảm của Song Hye Kyo khiến fan mất dần hứng thú với bộ phim.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định: "Lần nào, cô ấy cũng đóng một vai giống nhau, điều đó thật nhàm chán và không mang tính thử thách đối với cô ấy, và nó dẫn đến cảm giác mong đợi mờ mịt cho người xem".

Họ cũng chỉ ra rằng Song Hye Kyo luôn vào vai những nhân vật có "vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách lạnh lùng, một người phụ nữ có sự nghiệp độc lập mạnh mẽ, không mưu cầu tình yêu nhưng lại chinh phục nam chính bằng sự quyến rũ mang nét riêng".

Trong quá khứ, cô từng chinh phục khán giả với vai diễn Eun Seo trong trẻo, ngây thơ của Trái tim mùa thu, Han Ji Eun thông minh, lém lỉnh nhưng vô cùng dễ thương trong Ngôi nhà hạnh phúc… Và tới Now, We are breaking up, Song Hye Kyo tiếp tục trung thành với dạng vai này, điều này khiến khán giả hụt hẫng.

Bộ phim được phát sóng cùng khung giờ với Now, We are breaking up trước đó là Nữ thanh tra tài ba (One the woman) của cựu hoa hậu Honey Lee thường đạt tỷ suất người xem trên 12% và tập cuối chạm mốc 17,8% toàn quốc. Do vậy, so với Nữ thanh tra tài ba, tỉ suất của Now, We are breaking up thực sự khá khiêm tốn.

Dàn diễn viên phụ của Now, We are breaking up như Yoon Jung Hee, Sehun (vai Hwang Cho Hyung)... cũng khiến khán giả tiếc nuối vì đất diễn của các tuyến nhân vật này chưa thực sự nhiều.

Song Hye Kyo kết đôi cùng "đàn em" trong "Now, we are breaking up"

Mi Vân

Theo Naver/Pop