Nhóm nhạc huyền thoại 911 gọi Đức Phúc là "thành viên thứ 4"

Chỉ sau 6 ngày ra mắt, MV Em đồng ý của ca sĩ Đức Phúc kết hợp cùng nhóm nhạc nam huyền thoại 911 đã cán mốc 12 triệu lượt xem, hơn 300 nghìn lượt thích và hàng chục nghìn bình luận trên YouTube.

Không dừng lại ở đó, ca khúc này còn "oanh tạc" khắp các bảng xếp hạng âm nhạc. Trong đó, có thể kể đến vị trí đầu bảng Spotify, Apple Music và iTunes Việt Nam. Ngoài ra, sản phẩm âm nhạc của Đức Phúc và nhóm nhạc nam đình đám quốc tế cũng được khán giả ở nhiều quốc gia quan tâm.

Về phía 911, các thành viên cho biết việc hợp tác với giọng ca Ánh nắng của anh là một trong những kỉ niệm đáng nhớ của họ và việc sản phẩm âm nhạc lần này có được thành tích "khủng" là điều các thành viên không ngờ tới.

Trong các buổi phỏng vấn, nhóm 911 liên tục dành nhiều lời ngợi khen cho Đức Phúc: "Rõ ràng Đức Phúc là một giọng hát nội lực, chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy rất hợp với các ca khúc tình cảm ngọt ngào nhân dịp lễ tình nhân. Cậu ấy đã làm rất tốt trong dự án lần này. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với Đức Phúc trong tương lai".

Nhóm nhạc này cho biết khi nhìn hình ảnh của Đức Phúc trong các sản phẩm âm nhạc, họ rất vui vì dường như đã nhìn thấy tuổi thanh xuân của chính mình. Họ còn cho rằng "Đức Phúc là thành viên thứ 4 của 911". Không chỉ vậy, nhóm còn bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác cùng Đức Phúc.

"Chúng tôi biết đến tên tuổi của Đức Phúc vì cậu ấy là một nghệ sĩ Việt Nam được yêu thích bởi rất nhiều khán giả trẻ tuổi. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu hợp tác với cậu ấy để làm lại ca khúc Em đồng ý cả bản tiếng Anh và tiếng Việt, khiến ca khúc còn bùng nổ hơn tại Việt Nam và giúp cho nhiều cặp đôi nên duyên", nhóm nhạc nam huyền thoại nói.

Đức Phúc (SN 1995) được khán giả biết đến rộng rãi sau khi đoạt giải Quán quân Giọng hát Việt năm 2015. Từ đó đến nay, nam ca sĩ liên tục "làm mưa làm gió" làng nhạc Việt với các ca khúc về tình yêu như: Ngày đầu tiên, Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu...

Về phía 911, đây là nhóm nhạc gồm 3 thành viên: Lee Brennan, Jimmy Constable và Simon "Spike" Dawbarn. Nhóm được thành lập vào năm 1995 và phát hành đĩa đơn đầu tay Night To Remember vào năm 1996.

Với những khán giả thế hệ 7X, 8X thì 911 được xem là nhóm nhạc huyền thoại của tuổi thanh xuân với những bản hit như: How do you want me to love you, The day we find love, Body shakin...