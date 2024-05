Selena Gomez và bạn trai bị phản ứng vì phô bày sự thân mật phản cảm

Mới đây nhất, Selena Gomez (31 tuổi) chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân bức ảnh cho thấy cô đang nếm thử một chiếc bánh kem có hình bạn trai. Vị trí nơi Selena nếm thử chiếc bánh khá nhạy cảm. Đây là động thái mới nhất trong loạt hành động và phát ngôn để thể hiện sự nồng nàn của cặp đôi trong quá trình gắn bó.

Ngay trước khi Selena tung ra bức ảnh gây nên bàn luận trái chiều, bạn trai cô - nam ca sĩ Benny Blanco (36 tuổi) - cũng có chia sẻ gây sửng sốt. Để quảng bá cho cuốn sách dạy nấu ăn mà anh này vừa tung ra, Benny cho biết anh thường vào bếp nấu nướng phục vụ bạn gái mỗi khi muốn... thân mật.

Selena và Benny gắn bó từ tháng 6/2023. Kể từ đó, cặp đôi liên tục chia sẻ những bức ảnh nóng bỏng và ngày càng trở nên táo bạo trong các động thái thể hiện sự gắn bó của hai người. Khi Selena công khai bạn trai mới, các fan đã mừng cho cô và hy vọng Selena sẽ tìm được hạnh phúc lâu dài trong mối quan hệ này.

Dù vậy, cách bày tỏ tình cảm nóng bỏng thái quá trước công chúng đang khiến Selena và Benny gặp phải những phản ứng tiêu cực. Không ít fan cho rằng Selena đang hành xử không chừng mực và có những thời điểm còn gây phản cảm.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Benny chia sẻ rằng chính năng lực nấu nướng đã giúp anh chinh phục Selena: "Tôi thức dậy mỗi ngày và tự hỏi làm sao mình lại có được cô ấy. Đương nhiên là tôi cũng có chiêu của mình. Đó chính là tôi biết nấu ăn. Cuộc hẹn hò lý tưởng nhất chính là bạn tự mình nấu ăn phục vụ bạn gái. Có cô gái nào không yêu chàng trai có thể nấu ăn ngon?".

Benny cho biết vào những dịp đặc biệt, anh cũng luôn tự mình nấu nướng để phục vụ Selena. Trước khi chính thức công khai hẹn hò, Selena và Benny đã có hành trình dài hợp tác trong âm nhạc. Dù vậy, sau nhiều năm tháng quen biết, phải tới năm ngoái, hai người mới quyết định trở thành một đôi.

Kể từ khi gắn bó với Benny, Selena thể hiện rằng mình đang rất hạnh phúc. Trước khi đến với Benny, lần cuối Selena công khai chuyện tình cảm là trong năm 2017, khi ấy, cô gắn bó với nam ca sĩ người Canada The Weeknd. Hai người thậm chí đã chuyển về sống chung sau 8 tháng hẹn hò. Dù vậy, chỉ sau một tháng chung sống, họ tuyên bố chia tay.

Trong 6 năm sau đó, Selena trở nên trầm lắng và kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cuối năm 2023, cô công khai việc mình đang ở trong mối quan hệ với Benny Blanco, các fan đã rất vui mừng cho nữ ca sĩ.

Dù vậy, cách thể hiện hưng phấn thái quá của Selena và bạn trai đang khiến nhiều fan cảm thấy cặp đôi có phần thiếu kiểm soát trong cách thể hiện sự nồng nàn của mình. Trước đây, Selena luôn có cách thể hiện khá chừng mực khi ở trong các mối quan hệ tình cảm. Cô từng hẹn hò những nam ca sĩ như Justin Bieber, The Weeknd, Nick Jonas...

Với cách thể hiện quá táo bạo của Selena trong mối quan hệ hiện tại, có những fan bày tỏ sự thất vọng: "Selena không còn hành xử đẳng cấp nữa, tôi cảm thấy cách bày tỏ tình cảm của cặp đôi này có vấn đề".

Trong tháng 2, nhân dịp sinh nhật tuổi 36 của Benny Blanco, Selena đã dành nhiều mỹ từ để nhận xét về bạn trai trong đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân: "Chúc mừng sinh nhật anh! Anh là người có tinh thần bền bỉ, thái độ tích cực, tài năng đáng nể, sự hài hước không thể phủ nhận và một trái tim nhân hậu. Anh thực sự chinh phục được em".

Khi nói về Benny Blanco, Selena luôn dùng những ngôn từ đẹp nhất. Cô cho rằng Benny chính là "điều tuyệt vời nhất từng đến" trong cuộc đời mình. Selena cũng khẳng định rằng Benny đối xử với cô "tốt hơn bất cứ người nào khác trên đời này".

Selena cho biết cô "sau cùng đã cảm thấy bình yên" trong cuộc sống: "Một phần trong tôi cảm thấy như thể sau cùng, tôi đã ở vào trạng thái tốt đẹp. Tôi thấy ổn thỏa với mọi thứ trong cuộc sống của mình".

Nữ ca sĩ người Mỹ Selena Gomez (Ảnh: Page Six).

Nữ ca sĩ người Mỹ Selena Gomez (SN 1992) còn được biết tới trong vai trò diễn viên, nhà làm phim, nữ doanh nhân. Cô bắt đầu sự nghiệp trong giới showbiz từ vai trò diễn viên nhí. Cô có hợp đồng thu âm đầu tiên năm 2008. Thoạt tiên, cô hoạt động trong nhóm nhạc pop rock Selena Gomez & the Scene.

Selena chính thức trở thành ca sĩ solo kể từ album Stars Dance (2013) mang phong cách EDM. Album này tạo nên đĩa đơn thành công Come & Get It. Album Revival (2015) mang phong cách electropop tạo nên các đĩa đơn thành công như Good for You, Same Old Love, Hands to Myself. Album Rare (2020) có đĩa đơn Lose You to Love Me gặt hái thành tích ấn tượng.

Selena cũng từng hợp tác với những nghệ sĩ khác và tạo nên những đĩa đơn thành công, có thể kể tới We Don't Talk Anymore, It Ain't Me, Wolves, Taki Taki, Calm Down (Remix). Trong lĩnh vực làm phim, Selena Gomez đang tiếp tục sản xuất và diễn xuất trong phim truyền hình.

Cô đã sản xuất loạt phim 13 Reasons Why (2017-2020), phim tài liệu Living Undocumented (2019), show ẩm thực Selena + Chef (2020-nay), loạt phim Only Murders in the Building (2021-nay).

Selena còn là một nữ doanh nhân, cô có thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình. Rare Beauty được Selena cho ra mắt hồi năm 2020. Hiện thương hiệu mỹ phẩm này được ước tính có giá trị vào khoảng 2 tỷ USD. Với hơn 430 triệu lượt tài khoản theo dõi, Selena là một trong những nữ giới được theo dõi nhiều nhất trên Instagram.